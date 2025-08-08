Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сколько стоит одно результативное действие Антони за Ман Юнайтед?
Англия
08 августа 2025, 16:19
Сколько стоит одно результативное действие Антони за Ман Юнайтед?

Бразилец возглавляет рейтинг соотношения трансферной стоимости к количеству голевых действий

Сколько стоит одно результативное действие Антони за Ман Юнайтед?
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

Известный портал Transfermarkt опубликовал интересный рейтинг стоимости голевого действия в топ-5 европейских чемпионатах. Во внимание принимались футболисты, сыгравшие не менее 50 матчей за клуб, стоимость их трансфера, поделенная на количество результативных действий.

Ни один нападающий в истории пяти лучших лиг не стоил больше за одно голевое действие, чем Антони.

Интересным фактом является то, что в топ-10 рейтинга по этому показателю (миллионов евро за голевое действие) вошли по три футболиста «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Топ-10 игроков пяти сильнейших европейских чемпионатов по показателю стоимости голевого действия (минимум 50 матчей)

  1. 5,6 млн евро – Антони (Ман Юнайтед, 95 млн евро, 17 голевых действий)
  2. 5,3 млн евро – Рандаль Коло Муани (ПСЖ, 95 млн евро, 18 голевых действий)
  3. 4,7 млн евро – Джейдон Санчо (Ман Юнайтед, 85 млн евро, 18 голевых действий)
  4. 3,6 млн евро – Фабио Силва (Вулверхэмптон, 40 млн евро, 11 голевых действий)
  5. 3,3 млн евро – Умар Садик (Реал Сосьедад, 20 млн евро, 6 голевых действий)
  6. 3,3 млн евро – Педру Нету (Челси, 60 млн евро, 18 голевых действий)
  7. 3,3 млн евро – Михаил Мудрик (Челси, 70 млн евро, 21 голевое действие)
  8. 2,9 млн евро – Джек Грилиш (Манчестер Сити, 117,5 млн евро, 40 голевых действий)
  9. 2,6 млн евро – Кристофер Нкунку (Челси, 60 млн евро, 23 голевых действия)
  10. 2,4 млн евро – Расмус Гойлунд (Ман Юнайтед, 78 млн евро, 32 голевых действия)
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
