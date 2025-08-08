Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
08 августа 2025, 23:30
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ

Украинец завершил переход в «ПСЖ»

Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний футболист сборной Украины и английского «Борнмута» центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

Борьбу за подписание украинца выиграл «ПСЖ». Фабрицио Романо сообщил, что трансферное соглашение заключено – парижане заплатят 67 миллионов евро с учетом бонусов.

Таким образом «Динамо», у которого есть право на 25% от суммы трансфера Ильи, получит до 16,75 миллиона евро.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

Каковы трансферные рекорды топ-5 европейских чемпионатов?
Шовковский прокомментировал разгром Руха, игру резервистов и вспомнил Пафос
Продано все билеты на гостевой сектор выездного матча Динамо против Пафоса
Iigor6583
На болотах від  трансферу Забарного в ПСЖ пердики палають  вже декілька днів. Вони не можуть змиритися з тим, що через Забарного дали пенька під зад кацапу сафонову...
Alex
Непогано
