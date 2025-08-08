Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ

22-летний футболист сборной Украины и английского «Борнмута» центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

Борьбу за подписание украинца выиграл «ПСЖ». Фабрицио Романо сообщил, что трансферное соглашение заключено – парижане заплатят 67 миллионов евро с учетом бонусов.

Таким образом «Динамо», у которого есть право на 25% от суммы трансфера Ильи, получит до 16,75 миллиона евро.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.