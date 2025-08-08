Два греческих матча Лиги Европы стали самыми посещаемыми на неделе

Состоялись первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Матч в Афинах между «Панатинаикосом» и «Шахтером» собрал на трибунах 20 636 зрителей, что стало второй по величине посещаемостью Лиги Европы за 5-7 августа.

Рекордным стал другой матч, который также состоялся в Греции. Поединок между командами «ПАОК» и «Вольфсберг» посетили 21 340 болельщиков.

Посещаемость первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы (5-7 августа)

21 340: ПАОК (Греция) – Вольфсберг (Австрия)

20 636: Панатинаикос (Греция) – Шахтер (Украина)

13 825: ФКСБ (Румыния) – Дрита (Косово)

11 744: Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды)

10 383: ЧФР Клуж (Румыния) – Брага (Португалия)

8 779: Фредрикстад (Норвегия) – Мидтьюлланд (Дания)

6 495: Риека (Хорватия) – Шелбурн (Ирландия)

5 600: Зриньски (Босния и Герцеговина) – Брейдаблик (Исландия)

4 516: Хеккен (Швеция) – Бранн (Норвегия)

4 102: АЕК (Кипр) – Легия (Польша)

1 584: РФШ (Латвия) – КуПС (Финляндия)

1 097: Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккаби Т.-А. (Израиль)

728: Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Ноах (Армения)