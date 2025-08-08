Два греческих матча Лиги Европы стали самыми посещаемыми на неделе
«ПАОК» и «Панатинаикос» собрали более 20 тысяч зрителей на трибунах стадионов
Состоялись первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Матч в Афинах между «Панатинаикосом» и «Шахтером» собрал на трибунах 20 636 зрителей, что стало второй по величине посещаемостью Лиги Европы за 5-7 августа.
Рекордным стал другой матч, который также состоялся в Греции. Поединок между командами «ПАОК» и «Вольфсберг» посетили 21 340 болельщиков.
Посещаемость первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы (5-7 августа)
- 21 340: ПАОК (Греция) – Вольфсберг (Австрия)
- 20 636: Панатинаикос (Греция) – Шахтер (Украина)
- 13 825: ФКСБ (Румыния) – Дрита (Косово)
- 11 744: Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды)
- 10 383: ЧФР Клуж (Румыния) – Брага (Португалия)
- 8 779: Фредрикстад (Норвегия) – Мидтьюлланд (Дания)
- 6 495: Риека (Хорватия) – Шелбурн (Ирландия)
- 5 600: Зриньски (Босния и Герцеговина) – Брейдаблик (Исландия)
- 4 516: Хеккен (Швеция) – Бранн (Норвегия)
- 4 102: АЕК (Кипр) – Легия (Польша)
- 1 584: РФШ (Латвия) – КуПС (Финляндия)
- 1 097: Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккаби Т.-А. (Израиль)
- 728: Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Ноах (Армения)
