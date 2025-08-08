Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два греческих матча Лиги Европы стали самыми посещаемыми на неделе
Лига Европы
08 августа 2025, 15:36 |
217
1

Два греческих матча Лиги Европы стали самыми посещаемыми на неделе

«ПАОК» и «Панатинаикос» собрали более 20 тысяч зрителей на трибунах стадионов

08 августа 2025, 15:36 |
217
1
Два греческих матча Лиги Европы стали самыми посещаемыми на неделе
ФК Шахтер

Состоялись первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Матч в Афинах между «Панатинаикосом» и «Шахтером» собрал на трибунах 20 636 зрителей, что стало второй по величине посещаемостью Лиги Европы за 5-7 августа.

Рекордным стал другой матч, который также состоялся в Греции. Поединок между командами «ПАОК» и «Вольфсберг» посетили 21 340 болельщиков.

Посещаемость первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы (5-7 августа)

  • 21 340: ПАОК (Греция) – Вольфсберг (Австрия)
  • 20 636: Панатинаикос (Греция) – Шахтер (Украина)
  • 13 825: ФКСБ (Румыния) – Дрита (Косово)
  • 11 744: Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды)
  • 10 383: ЧФР Клуж (Румыния) – Брага (Португалия)
  • 8 779: Фредрикстад (Норвегия) – Мидтьюлланд (Дания)
  • 6 495: Риека (Хорватия) – Шелбурн (Ирландия)
  • 5 600: Зриньски (Босния и Герцеговина) – Брейдаблик (Исландия)
  • 4 516: Хеккен (Швеция) – Бранн (Норвегия)
  • 4 102: АЕК (Кипр) – Легия (Польша)
  • 1 584: РФШ (Латвия) – КуПС (Финляндия)
  • 1 097: Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккаби Т.-А. (Израиль)
  • 728: Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Ноах (Армения)
По теме:
Два домашних матча Рейнджерса являются самыми посещаемыми в евросезоне
ЧФР Клуж – Брага – 1:2. Горби забил дважды. Видео голов и обзор матча
Матч Хайдука против Динамо собрал наибольшее количество зрителей в ЛК
Лига Европы болельщики Панатинаикос Шахтер Донецк ПАОК Вольфсбергер статистика Шахтер - Панатинаикос
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
Футбол | 07 августа 2025, 23:59 0
Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций

Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Другие виды | 07 августа 2025, 20:16 11
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр

Организаторы считали, что жакеты украинок напоминали национальный флаг

Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК
Футбол | 07.08.2025, 22:57
Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК
Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Футбол | 08.08.2025, 15:53
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
ФЕДЕЦКИЙ: «Я понимаю эмоции Турана, но это не тот момент, который...»
Футбол | 08.08.2025, 15:09
ФЕДЕЦКИЙ: «Я понимаю эмоции Турана, но это не тот момент, который...»
ФЕДЕЦКИЙ: «Я понимаю эмоции Турана, но это не тот момент, который...»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Сергей Литвиненко
Особеннопорадовала посещаемостьв гибралтаре 728 болел это мощно. Еврокубки....Третий раунд где собрались силачи.Фантасмогория какая то. УЕФА,а пенальти за снос горняка поставить не могут с ВАРом. 
Ответить
0
Популярные новости
Форман рассказал, благодаря чему Усик стал одним из лучших боксеров в мире
Форман рассказал, благодаря чему Усик стал одним из лучших боксеров в мире
06.08.2025, 22:04 3
Бокс
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
07.08.2025, 05:00 3
Футбол
Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
07.08.2025, 04:05 5
Теннис
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
07.08.2025, 00:01 1
Бокс
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
07.08.2025, 22:58 175
Футбол
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
06.08.2025, 18:45 3
Футбол
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
07.08.2025, 07:41 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем