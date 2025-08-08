Аль-Наср ведет переговоры с вингером гранда. Он забивал в финале ЛЧ
Кингсли Коман привлекает внимание клуба из Саудовской Аравии
Французский вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман привлекает внимание «Аль-Насра», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, клуб из Саудовской Аравии ведет переговоры с 29-летним футболистом. Коман является приоритетным вариантом на позицию вингера.
В прошедшем сезоне Кингсли Коман провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 9 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
В 2020 году Коман забил в ворота «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось о том, что «Бавария» разбила «Тоттенхэм» на Альянц Арене.
🚨💣 EXCLUSIVE: Al Nassr open talks to sign Kingsley Coman from FC Bayern! 🇸🇦— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2025
Club to club negotiations started as Coman is now top target for Al Nassr at winger position.
🟡🔵 After Iñigo Martínez coming soon and João Félix done, Coman can be the next one for Al Nassr. pic.twitter.com/Oc7QGRvifn
