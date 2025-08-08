Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аль-Наср ведет переговоры с вингером гранда. Он забивал в финале ЛЧ
Саудовская Аравия
08 августа 2025, 15:51 |
235
0

Кингсли Коман привлекает внимание клуба из Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine. Кингсли Коман

Французский вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман привлекает внимание «Аль-Насра», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии ведет переговоры с 29-летним футболистом. Коман является приоритетным вариантом на позицию вингера.

В прошедшем сезоне Кингсли Коман провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 9 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В 2020 году Коман забил в ворота «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» разбила «Тоттенхэм» на Альянц Арене.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал африканского форварда
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Александрия активировала клаусулу нападающего-легионера
Кингсли Коман Аль-Наср Эр-Рияд Бавария трансферы трансферы Бундеслиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
