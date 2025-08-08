Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стало известно, сколько заработали Свитолина и другие украинки в Монреале
WTA
08 августа 2025, 08:45 |
1250
0

Стало известно, сколько заработали Свитолина и другие украинки в Монреале

Помимо Элины, в Канаде Украину представили Костюк, Ястремская, Стародубцева и Киченок

08 августа 2025, 08:45 |
1250
0
Стало известно, сколько заработали Свитолина и другие украинки в Монреале
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь на 8 августа завершились все матчи на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В финале Виктория Мбоко переиграла Наоми Осаку и, помимо трофея, также забрала чек в $752,275. Призовые Осаки составили $391,600.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Украину в одиночном разряде канадского тысячника представили четыре теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Свитолина и Костюк добрались до стадии 1/4 финала. Элина и Марта заработали по $107,000.

Ястремская завершила выступления в четвертом раунде. Даяна получила $56,703. Стародубцева покинула Монреаль в 1/16 финала. Призовые Юлии – $33,000.

В парном разряде Открытого чемпионата Канады из украинок сыграла только Людмила Киченок. Людмила вместе с Эллен Перес добралась до второго круга. Украинской-австралийский дуэт на двоих заработал $19,970 (по $9,985 каждая).

По теме:
Юлия Стародубцева – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рейтинг WTA. Свитолина осталась 13-й, плюс позиции у Костюк и Ястремской
Юлия Стародубцева – Леолия Жанжан. Прогноз на матч WTA 1000 в Цинциннати
призовые WTA Монреаль Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Юлия Стародубцева Людмила Киченок Наоми Осака Виктория Мбоко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК
Футбол | 07 августа 2025, 22:57 25
Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК
Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК

Подопечные Ротаня уверенно контролировали игру и забили три безответных мяча

Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
Теннис | 08 августа 2025, 03:20 6
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале

Виктория Мбоко в трех сетах одержала победу над Наоми Осакой и завоевала трофей!

В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
Бокс | 08.08.2025, 08:20
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил футболиста в клуб Бундеслиги
Футбол | 07.08.2025, 18:19
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил футболиста в клуб Бундеслиги
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил футболиста в клуб Бундеслиги
Только одна украинка сыграет в парном разряде турнира WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 08.08.2025, 06:41
Только одна украинка сыграет в парном разряде турнира WTA 1000 в Цинциннати
Только одна украинка сыграет в парном разряде турнира WTA 1000 в Цинциннати
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
07.08.2025, 22:58 123
Футбол
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
06.08.2025, 11:17
Футбол
С кем сыграет Свитолина? Жребий тысячника в Цинциннати: соперницы украинок
С кем сыграет Свитолина? Жребий тысячника в Цинциннати: соперницы украинок
06.08.2025, 14:53 6
Теннис
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
06.08.2025, 09:30 2
Футбол
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
07.08.2025, 00:01
Бокс
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
07.08.2025, 07:41 11
Футбол
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
06.08.2025, 18:45 3
Футбол
Бывший тренер Джошуа объяснил, почему Дюбуа был уничтожен Усиком
Бывший тренер Джошуа объяснил, почему Дюбуа был уничтожен Усиком
06.08.2025, 19:57 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем