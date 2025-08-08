Стало известно, сколько заработали Свитолина и другие украинки в Монреале

В ночь на 8 августа завершились все матчи на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В финале Виктория Мбоко переиграла Наоми Осаку и, помимо трофея, также забрала чек в $752,275. Призовые Осаки составили $391,600.

Украину в одиночном разряде канадского тысячника представили четыре теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Свитолина и Костюк добрались до стадии 1/4 финала. Элина и Марта заработали по $107,000.

Ястремская завершила выступления в четвертом раунде. Даяна получила $56,703. Стародубцева покинула Монреаль в 1/16 финала. Призовые Юлии – $33,000.

В парном разряде Открытого чемпионата Канады из украинок сыграла только Людмила Киченок. Людмила вместе с Эллен Перес добралась до второго круга. Украинской-австралийский дуэт на двоих заработал $19,970 (по $9,985 каждая).