  4. Тер Штеген отреагировал на то, что Барса лишила его капитанской повязки
Испания
09 августа 2025, 04:01 |
Вратарь считает себя жертвой

Тер Штеген отреагировал на то, что Барса лишила его капитанской повязки
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Немецкий голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген лишился капитанской повязки в испанском гранде. Сам вратарь отреагировал на такое решение клуба.

«Я считаю себя жертвой, это все клевета со стороны клуба», – отметил вратарь.

По сообщениям СМИ, причиной конфликта игрока и клуба является нерешенный вопрос с сроком, который из-за травмы пропустит тер Штеген. Игрок не намерен давать разрешение на передачу информации по своей травме медицинскому отделу Ла Лиги. Это могло бы помочь испанскому гранду зарегистрировать новых футболистов.

