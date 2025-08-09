Тер Штеген отреагировал на то, что Барса лишила его капитанской повязки

Немецкий голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген лишился капитанской повязки в испанском гранде. Сам вратарь отреагировал на такое решение клуба.

«Я считаю себя жертвой, это все клевета со стороны клуба», – отметил вратарь.

По сообщениям СМИ, причиной конфликта игрока и клуба является нерешенный вопрос с сроком, который из-за травмы пропустит тер Штеген. Игрок не намерен давать разрешение на передачу информации по своей травме медицинскому отделу Ла Лиги. Это могло бы помочь испанскому гранду зарегистрировать новых футболистов.