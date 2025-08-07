Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
07 августа 2025, 20:15 | Обновлено 07 августа 2025, 20:21
Шешко перейдет в состав гранда АПЛ

Все очень быстро: МЮ уже в субботу презентует 85-миллионного новичка
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Шешко

Манчестер Юнайтед быстро договорился с Лейпцигом о трансфере форварда Беньямина Шешко за 85 миллионов евро с учетом бонусов.

Сообщается, что клуб настроен все оформить крайне оперативно. Игрок уже вылетел в Англию, где в пятницу пройдет медосмотр и подпишет контракт.

А уже на субботу МЮ запланировал презентацию на стадионе Олд Траффорд.

Манчестерский клуб сумел опередить Ньюкасл, который первым сделал предложение по Шешко, но сам игрок выбрал вариант с командой Рубена Аморима.

22-летний словенский бомбардир в минувшем сезоне забил 21 гол и сделал 6 ассистов.

