Все очень быстро: МЮ уже в субботу презентует 85-миллионного новичка
Шешко перейдет в состав гранда АПЛ
Манчестер Юнайтед быстро договорился с Лейпцигом о трансфере форварда Беньямина Шешко за 85 миллионов евро с учетом бонусов.
Сообщается, что клуб настроен все оформить крайне оперативно. Игрок уже вылетел в Англию, где в пятницу пройдет медосмотр и подпишет контракт.
А уже на субботу МЮ запланировал презентацию на стадионе Олд Траффорд.
Манчестерский клуб сумел опередить Ньюкасл, который первым сделал предложение по Шешко, но сам игрок выбрал вариант с командой Рубена Аморима.
22-летний словенский бомбардир в минувшем сезоне забил 21 гол и сделал 6 ассистов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Железный Майк» – о Джордже Формане
Фаворитом на победу является Усман Дембеле
Исак теперь на чемоданах в Ливер,а Ньюкаслу или его мариновать или искать нового. Но кого?!