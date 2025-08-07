ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги подписал хавбека. Его обвиняют в изнасиловании
Вильярреал не испугался подписать Партея
Клуб Ла Лиги Вильярреал объявил о подписании хавбека Томаса Партея. Игрок был свободных агентом после ухода из Арсенала и получил договор на два года.
Интересно, что в Англии 32-летний Партей обвинен по пяти случаями изнасилования, но игрока на этой неделе отпустили под залог. Суд продолжится 2 сентября.
В клубе считают, что пока нет вердикта суда, игрок является невиновным.
В минувшем сезоне Партей провел 52 матча, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.
El Villarreal CF y @Thomaspartey22 han alcanzado un acuerdo para que el futbolista ghanés se vincule al conjunto groguet de cara a la presente temporada 2025-26.— Villarreal CF (@VillarrealCF) August 7, 2025
El jugador se sumará a la dinámica del equipo a partir de mañana en la Ciudad Deportiva. pic.twitter.com/q7XVRHUXvR
