  ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги подписал хавбека. Его обвиняют в изнасиловании
Испания
07 августа 2025, 19:59
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги подписал хавбека. Его обвиняют в изнасиловании

Вильярреал не испугался подписать Партея

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги подписал хавбека. Его обвиняют в изнасиловании
ФК Вильярреал

Клуб Ла Лиги Вильярреал объявил о подписании хавбека Томаса Партея. Игрок был свободных агентом после ухода из Арсенала и получил договор на два года.

Интересно, что в Англии 32-летний Партей обвинен по пяти случаями изнасилования, но игрока на этой неделе отпустили под залог. Суд продолжится 2 сентября.

В клубе считают, что пока нет вердикта суда, игрок является невиновным.

В минувшем сезоне Партей провел 52 матча, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

Источник: ФК Вильярреал
