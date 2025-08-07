Вундеркинд Барселоны претендует на историческое достижение
Испанец Ламин Ямаль может стать первым в истории, кто дважды получит награду Kopa Trophy
Совсем недавно France Football опубликовал список номинантов на Kopa Trophy – награду лучшему молодому игроку в возрасте до 21 года. В список претендентов также вошел молодой талант «Барселоны» – Ламин Ямаль.
Испанец стал прошлогодним победителем этой награды. Поскольку Ямаль снова был номинирован, он может стать первым игроком в истории, который дважды получит Kopa Trophy.
По итогам сезона 2024/25 Ламин в составе «Барселоны» провел 55 матчей, забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. Также испанский нападающий завоевал три трофея: чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
Lamine Yamal has been nominated for the Kopa Trophy.— Pubity Sport (@pubitysport) August 7, 2025
Despite winning the award in 2024, he is eligible to win the award again since he is still under 21 years of age.
No player has ever won it twice. pic.twitter.com/s8l16bSkPq
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Беньямин Вербич дал прогноз на матч «Шахтера» против «Панатинаикоса»
Мбоко продолжает феерить в Канаде – в полуфинале 18-летняя Виктория выбила Рыбакину