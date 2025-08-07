Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
07 августа 2025, 17:47 | Обновлено 07 августа 2025, 17:48
Вундеркинд Барселоны претендует на историческое достижение

Испанец Ламин Ямаль может стать первым в истории, кто дважды получит награду Kopa Trophy

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Совсем недавно France Football опубликовал список номинантов на Kopa Trophy – награду лучшему молодому игроку в возрасте до 21 года. В список претендентов также вошел молодой талант «Барселоны» – Ламин Ямаль.

Испанец стал прошлогодним победителем этой награды. Поскольку Ямаль снова был номинирован, он может стать первым игроком в истории, который дважды получит Kopa Trophy.

По итогам сезона 2024/25 Ламин в составе «Барселоны» провел 55 матчей, забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. Также испанский нападающий завоевал три трофея: чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

По теме:
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч после обнародования номинантов на награду
ОФИЦИАЛЬНО. Названы все претенденты на Золотой мяч
Ямаль присутствует? Известны претенденты на звание лучшего молодого игрока
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
