Вундеркинд Барселоны претендует на историческое достижение

Совсем недавно France Football опубликовал список номинантов на Kopa Trophy – награду лучшему молодому игроку в возрасте до 21 года. В список претендентов также вошел молодой талант «Барселоны» – Ламин Ямаль.

Испанец стал прошлогодним победителем этой награды. Поскольку Ямаль снова был номинирован, он может стать первым игроком в истории, который дважды получит Kopa Trophy.

По итогам сезона 2024/25 Ламин в составе «Барселоны» провел 55 матчей, забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. Также испанский нападающий завоевал три трофея: чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.