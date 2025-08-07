Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Коуч Панатинаикоса: «Надо усложнить жизнь Шахтеру, насколько это возможно»
Лига конференций
07 августа 2025, 17:09 | Обновлено 07 августа 2025, 17:18
Руй Витория рассказал, как будет действовать его команда в матче Q3 Лиги Европы

ФК Шахтер. Руй Витория

Главный тренер греческого «Панатинаикоса» Руй Витория объяснил, как будет действовать его команда в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы против донецкого «Шахтёра»:

«Мы должны перевернуть страницу. Именно это отличает чемпионов: способность мгновенно преодолевать подобные ситуации, критически оценивать себя, но при этом сосредотачиваться на следующем матче.

Мы должны быть собранными, конкурентоспособными и эффективными – не только у чужих ворот, но и в единоборствах, борьбе за мяч, в одном лишнем спринте, в каждой мелочи.

Важно, чтобы мяч был у нас, и, как это было против «Рейнджерс», сломать их игру настолько, насколько сможем. Усложнить им жизнь, отбирая мяч высоко и выходя в контратаки, но также показать и наше качество в атаке».

Николай Степанов Источник: ФК Панатинаикос
