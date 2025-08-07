Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 августа 2025, 16:05
Рух – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч второго тура Украинской Премьер-лиги состоится 8 августа в 18:00 по киевскому времени

Рух – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

8 августа состоится матч второго тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся львовский «Рух» и киевское «Динамо».

Команды сыграют на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре подопечные Александра Шовковского с минимальным счетом одолели ровенский «Верес» на выезде (1:0). «Рух» на домашнем стадионе победил дебютанта элитного дивизиона – СК «Полтава» – со счетом 2:1.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Рух – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Динамо Киев Рух - Динамо смотреть онлайн
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
