Первые сеяные вылетели. Стали известны оба финалиста Мастерса в Торонто

В ночь на 7 августа состоялись матчи 1/2 финала хардового турнира АТР 1000 в Торонто, Канада.

Первый сеяный Александр Зверев потерпел поражение от «нейтрала» Карена Хачанова.

Американский теннисист Бен Шелтон в двух сетах разобрался со своим соотечественником Тейлором Фритцем, который посеяны под вторым номером.

22-летний Шелтон впервые в карьере вышел в финал Мастерса и стал самым молодым американцем, который сумел это сделать после Энди Роддика в 2004 году (также на кортах Торонто).

Всего для Бена это будет пятый финал на уровне Тура, в котором он поборется за третий трофей.

Финал в Торонто запланирован в ночь на 8 августа. Ориентировочное время начала матча – 02:30 по Киеву.

АТР 1000 Торонто. 1/2 финала

Александр Зверев [1] – Карен Хачанов [11] – 3:6, 6:4, 6:7 (4:7)

Бен Шелтон [4] – Тейлор Фритц [2] – 6:4, 6:3

Инфографика