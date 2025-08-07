Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Первые сеяные вылетели. Стали известны оба финалиста Мастерса в Торонто
ATP
07 августа 2025, 15:06
342
0

В ночь на 7 августа состоялись матчи 1/2 финала хардового турнира АТР 1000 в Торонто, Канада.

Первый сеяный Александр Зверев потерпел поражение от «нейтрала» Карена Хачанова.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Американский теннисист Бен Шелтон в двух сетах разобрался со своим соотечественником Тейлором Фритцем, который посеяны под вторым номером.

22-летний Шелтон впервые в карьере вышел в финал Мастерса и стал самым молодым американцем, который сумел это сделать после Энди Роддика в 2004 году (также на кортах Торонто).

Всего для Бена это будет пятый финал на уровне Тура, в котором он поборется за третий трофей.

Финал в Торонто запланирован в ночь на 8 августа. Ориентировочное время начала матча – 02:30 по Киеву.

АТР 1000 Торонто. 1/2 финала

Александр Зверев [1] – Карен Хачанов [11] – 3:6, 6:4, 6:7 (4:7)
Бен Шелтон [4] – Тейлор Фритц [2] – 6:4, 6:3

Инфографика

Карен Хачанов Бен Шелтон ATP Торонто Тейлор Фритц Александр Зверев
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
