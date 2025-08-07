Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Полесье – Пакш
5 августа в 21:00 состоится поединок 3-го раунда квалификации ЛЧ
Житомирское «Полесье» сыграет первый матч квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.
5 августа в 21:00 в словацком городе Прешов «Полесье» встретится с венгерским клубом «Пакш».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ответный поединок состоится 14 августа в Венгрии.
Ранее в 2-м квалификационном раунде «Полесье» с трудом переиграло «Санта-Колому» из Андорры (1:2, 4:1).
Венгерский «Пакш» вышел в 3-й раунд, обыграв словенский «Марибор» (1:0, 1:1).
Победитель пары выйдет в 4-й квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет с итальянской «Фиорентиной», а проигравшая команда покинет еврокубки.
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Полесье – Пакш
Видеотрансляцию матча проводят телеканал Kyivstar TV.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 6 августа на Sport.ua
Сербская команда одержала победу со счетом 3:1, дубль оформил Раде Крунич