Лига конференций
07 августа 2025, 07:10 | Обновлено 07 августа 2025, 07:16
5 августа в 21:00 состоится поединок 3-го раунда квалификации ЛЧ

Коллаж Sport.ua

Житомирское «Полесье» сыграет первый матч квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.

5 августа в 21:00 в словацком городе Прешов «Полесье» встретится с венгерским клубом «Пакш».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный поединок состоится 14 августа в Венгрии.

Ранее в 2-м квалификационном раунде «Полесье» с трудом переиграло «Санта-Колому» из Андорры (1:2, 4:1).

Венгерский «Пакш» вышел в 3-й раунд, обыграв словенский «Марибор» (1:0, 1:1).

Победитель пары выйдет в 4-й квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет с итальянской «Фиорентиной», а проигравшая команда покинет еврокубки.

Видеотрансляцию матча проводят телеканал Kyivstar TV.

📺 Видеотрансляция

Пакш Полесье Житомир Лига конференций где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
