ЯНАКОВ: «Задача Эпицентра – закрепиться в Украинской Премьер-лиге»

Полузащитник «Эпицентра» Денис Янаков рассказал о задачах команды-новичка УПЛ на сезон 2025/26:

«Мы двигаемся от каждого матча, у нас задача – закрепиться в Украинской Премьер-лиге.

Хотим от игры к игре набирать максимальное количество очков. Не стану говорить, что мы хотим в топ-5.

От матча к матчу будем работать и готовиться на каждую игру отдельно. Сейчас идет подготовка к поединку с ЛНЗ».

В 1-м туре УПЛ Эпицентр в Тернополе уступил Шахтеру со счетом 0:1.