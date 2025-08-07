Украина. Премьер лига07 августа 2025, 05:41 | Обновлено 07 августа 2025, 06:29
ЯНАКОВ: «Задача Эпицентра – закрепиться в Украинской Премьер-лиге»
Полузащитник клуба-новичка УПЛ рассказал о задачах на сезон
07 августа 2025, 05:41 | Обновлено 07 августа 2025, 06:29
Полузащитник «Эпицентра» Денис Янаков рассказал о задачах команды-новичка УПЛ на сезон 2025/26:
«Мы двигаемся от каждого матча, у нас задача – закрепиться в Украинской Премьер-лиге.
Хотим от игры к игре набирать максимальное количество очков. Не стану говорить, что мы хотим в топ-5.
От матча к матчу будем работать и готовиться на каждую игру отдельно. Сейчас идет подготовка к поединку с ЛНЗ».
В 1-м туре УПЛ Эпицентр в Тернополе уступил Шахтеру со счетом 0:1.
