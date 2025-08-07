Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ЯНАКОВ: «Задача Эпицентра – закрепиться в Украинской Премьер-лиге»
Украина. Премьер лига
07 августа 2025, 05:41
ЯНАКОВ: «Задача Эпицентра – закрепиться в Украинской Премьер-лиге»

Полузащитник клуба-новичка УПЛ рассказал о задачах на сезон

ЯНАКОВ: «Задача Эпицентра – закрепиться в Украинской Премьер-лиге»
ФК Эпицентр. Денис Янаков

Полузащитник «Эпицентра» Денис Янаков рассказал о задачах команды-новичка УПЛ на сезон 2025/26:

«Мы двигаемся от каждого матча, у нас задача – закрепиться в Украинской Премьер-лиге.

Хотим от игры к игре набирать максимальное количество очков. Не стану говорить, что мы хотим в топ-5.

От матча к матчу будем работать и готовиться на каждую игру отдельно. Сейчас идет подготовка к поединку с ЛНЗ».

В 1-м туре УПЛ Эпицентр в Тернополе уступил Шахтеру со счетом 0:1.

Эпицентр Каменец-Подольский Денис Янаков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: Трибуна
Комментарии
