В матче Шахтера установлен рекорд посещаемости УПЛ с начала большой войны

В матче 1-го тура УПЛ между новичком элитного дивизиона «Эпицентром» и действующим чемпионом Украины «Шахтером» (0:1), который состоялся 3 августа 2025 года в Тернополе на стадионе имени Романа Шухевича, собрались 9850 зрителей.

Это рекорд официальной посещаемости матчей УПЛ с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Предыдущее достижение принадлежало матчу 30-го тура прошлого сезона между «Карпатами» и «Зарей», который проходил во Львове, тогда на трибунах присутствовали 6500 зрителей.

Стадион имени Шухевича вмещает 15150 зрителей. Атмосфера матча была по-настоящему яркой и эмоциональной. Как для «Эпицентра», сыгравшего дебютную игру в УПЛ, так и для зрителей это стало историческим событием.

Больше зрителей в Тернополе на матче УПЛ в последний раз собиралось еще 27 августа 2000 года, когда местная «Нива» принимала киевское «Динамо» (3:7). Та игра вошла в историю благодаря невероятной голевой феерии – 10 забитых мячей и 16 тысяч зрителей на трибунах.

Матч завершился минимальной победой «Шахтера» над «Эпицентром» со счетом 1:0. Единственный гол забил Кауан Элиас на 79-й минуте.

Украинская Премьер-лига

1-й тур. 3 августа. Тернополь

15:30. Эпицентр Каменец-Подольский – Шахтер Донецк – 0:1

Гол: Кауан Элиас, 79

Видео гола и обзор матча