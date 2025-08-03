Сенсационный лидер. Турнирная таблица УПЛ после стартовых дней сезона

С 1 по 4 августа проходит 1-й тур Украинской Премьер-лиги 2024/25.

В пятницу были сыграны две матча, также две игры прошли в субботу, три – в воскресение, и одна встреча вынесена на понедельник.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо и Шахтер одержали минимальные победы (1:0) в начале сезона.

Также с побед стартовали житомирское Полесье, Колос из Ковалевки и львовский Рух.

А неожиданным лидером по разнице мячей стала Кудровка, выигравшая у Александрии со счетом 3:1.

Металлист 1925 и Оболонь начнут выступление матчем между собой в понедельник, 4 августа, в 18:00.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2025/26

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

1-й тур. 1–4 августа

1 августа. 15:30. Колос – Кривбасс – 2:1

1 августа. 18:00. Рух – Полтава – 2:1

2 августа. 15:30. Верес – Динамо – 0:1

2 августа. 18:00. Заря – ЛНЗ – 0:0

3 августа. 13:00. Кудровка – Александрия – 3:1

3 августа. 15:30. Эпицентр – Шахтер – 0:1

3 августа. 18:00. Карпаты – Полесье – 0:2

4 августа. 18:00. Металлист 1925 – Оболонь

🏆 Турнирная таблица УПЛ