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Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 23:05 | Обновлено 03 августа 2025, 23:14
83
0

Сенсационный лидер. Турнирная таблица УПЛ после стартовых дней сезона

Динамо и Шахтер одержали минимальные победы в начале чемпионата

03 августа 2025, 23:05 | Обновлено 03 августа 2025, 23:14
83
0
Сенсационный лидер. Турнирная таблица УПЛ после стартовых дней сезона
ФК Эпицентр

С 1 по 4 августа проходит 1-й тур Украинской Премьер-лиги 2024/25.

В пятницу были сыграны две матча, также две игры прошли в субботу, три – в воскресение, и одна встреча вынесена на понедельник.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо и Шахтер одержали минимальные победы (1:0) в начале сезона.

Также с побед стартовали житомирское Полесье, Колос из Ковалевки и львовский Рух.

А неожиданным лидером по разнице мячей стала Кудровка, выигравшая у Александрии со счетом 3:1.

Металлист 1925 и Оболонь начнут выступление матчем между собой в понедельник, 4 августа, в 18:00.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2025/26

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

1-й тур. 1–4 августа

  • 1 августа. 15:30. Колос – Кривбасс – 2:1
  • 1 августа. 18:00. Рух – Полтава – 2:1
  • 2 августа. 15:30. Верес – Динамо – 0:1
  • 2 августа. 18:00. Заря – ЛНЗ – 0:0
  • 3 августа. 13:00. Кудровка – Александрия – 3:1
  • 3 августа. 15:30. Эпицентр – Шахтер – 0:1
  • 3 августа. 18:00. Карпаты – Полесье – 0:2
  • 4 августа. 18:00. Металлист 1925 – Оболонь

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Кудровка 1 1 0 0 3 - 1 11.08.25 18:00 Заря - Кудровка03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия 3
2 Полесье 1 1 0 0 2 - 0 10.08.25 15:30 Полесье - Колос Ковалевка03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье 3
3 Колос Ковалевка 1 1 0 0 2 - 1 10.08.25 15:30 Полесье - Колос Ковалевка01.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс 3
4 Рух Львов 1 1 0 0 2 - 1 08.08.25 18:00 Рух Львов - Динамо Киев01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава 3
5 Динамо Киев 1 1 0 0 1 - 0 08.08.25 18:00 Рух Львов - Динамо Киев02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев 3
6 Шахтер Донецк 1 1 0 0 1 - 0 10.08.25 18:00 Карпаты Львов - Шахтер Донецк03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк 3
7 ЛНЗ Черкассы 1 0 1 0 0 - 0 09.08.25 15:30 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы 1
8 Заря 1 0 1 0 0 - 0 11.08.25 18:00 Заря - Кудровка02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы 1
9 Металлист 1925 0 0 0 0 0 - 0 04.08.25 18:00 Металлист 1925 - Оболонь 0
10 Оболонь 0 0 0 0 0 - 0 04.08.25 18:00 Металлист 1925 - Оболонь 0
11 Кривбасс 1 0 0 1 1 - 2 09.08.25 13:00 Кривбасс - Металлист 192501.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс 0
12 Полтава 1 0 0 1 1 - 2 08.08.25 15:30 Полтава - Верес01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава 0
13 Эпицентр 1 0 0 1 0 - 1 09.08.25 15:30 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк 0
14 Верес 1 0 0 1 0 - 1 08.08.25 15:30 Полтава - Верес02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев 0
15 Александрия 1 0 0 1 1 - 3 10.08.25 13:00 Оболонь - Александрия03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия 0
16 Карпаты Львов 1 0 0 1 0 - 2 10.08.25 18:00 Карпаты Львов - Шахтер Донецк03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье 0
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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