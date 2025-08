Приличная сумма. Ливерпуль продал футболиста в Саудовскую Аравию

Уругвайский нападающий английского «Ливерпуля» Дарвин Нуньес вскоре перейдет в саудовский «Аль-Хиляль», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 26-летнего футболиста составит 53 миллиона евро + бонусы.

Отмечается, что игрок подпишет с саудовским клубом 3-летний контракт.

В сезоне 2024/25 Дарвин Нуньес провел 47 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Ранее «Ливерпуль» продал Тайлера Мортона.

