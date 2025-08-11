Стало известно, кто рассудит ответный матч между Пафосом и Динамо
Главным арбитром назначен итальянец Давиде Массу
12 августа 2025 года состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между кипрским «Пафосом» и киевским «Динамо».
Игра состоится на стадионе «Аполлон Арена» в Лимассоле.
Главным арбитром поединка назначен итальянец Давиде Массу. Помогать ему будут его соотечественники Филиппо Мели и Стефано Алассио. Арбитром VAR будет также итальянец Марко Белло, а его ассистентом будет Валерио Марини. Четвертым арбитром является итальянец Маттео Марсерано.
