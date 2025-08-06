Ровно 34 года назад МЮ подписал одного из лучших голкиперов в истории

34 года назад датский голкипер Петер Шмейхель был официально представлен как игрок «Манчестер Юнайтед».

6 августа 1991 года Шмейхель перешел из «Брондбю» в состав «красных дьяволов» за 505 тысяч фунтов.

За манчестерский клуб Петер провел 398 матчей, в которых пропустил 328 голов, 180 раз сохранил свои ворота сухими и даже отличился одним забитым мячом в Кубке УЕФА.

В составе «красных дьяволов» датчанин завоевал 15 трофеев:

Лига чемпионов

Чемпионат Англии (5)

Кубок Англии (3)

Суперкубок УЕФА

Суперкубок Англии (4)

Кубок футбольной лиги

Шмейхель провел в «МЮ» 8 сезонов (1991/92 – 1999/00).