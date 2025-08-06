Ровно 34 года назад МЮ подписал одного из лучших голкиперов в истории
Петер Шмейхель стал игроком «красных дьяволов» всего за £505 тысяч
34 года назад датский голкипер Петер Шмейхель был официально представлен как игрок «Манчестер Юнайтед».
6 августа 1991 года Шмейхель перешел из «Брондбю» в состав «красных дьяволов» за 505 тысяч фунтов.
За манчестерский клуб Петер провел 398 матчей, в которых пропустил 328 голов, 180 раз сохранил свои ворота сухими и даже отличился одним забитым мячом в Кубке УЕФА.
В составе «красных дьяволов» датчанин завоевал 15 трофеев:
- Лига чемпионов
- Чемпионат Англии (5)
- Кубок Англии (3)
- Суперкубок УЕФА
- Суперкубок Англии (4)
- Кубок футбольной лиги
Шмейхель провел в «МЮ» 8 сезонов (1991/92 – 1999/00).
📅 On this day, 34 years ago, Peter Schmeichel signed for Manchester United from Brøndby for just £505,000:— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 6, 2025
Premier League 🏆🏆🏆🏆🏆
FA Cup 🏆🏆🏆
League Cup 🏆
Community Shield 🏆🏆🏆🏆
Champions League 🏆
Super Cup 🏆
One of the best goalkeepers in history. 🧤 pic.twitter.com/gEucFHLNGO
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