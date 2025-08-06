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  4. Ровно 34 года назад МЮ подписал одного из лучших голкиперов в истории
Англия
06 августа 2025, 17:59 |
392
0

Ровно 34 года назад МЮ подписал одного из лучших голкиперов в истории

Петер Шмейхель стал игроком «красных дьяволов» всего за £505 тысяч

06 августа 2025, 17:59 |
392
0
Ровно 34 года назад МЮ подписал одного из лучших голкиперов в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Петер Шмейхель

34 года назад датский голкипер Петер Шмейхель был официально представлен как игрок «Манчестер Юнайтед».

6 августа 1991 года Шмейхель перешел из «Брондбю» в состав «красных дьяволов» за 505 тысяч фунтов.

За манчестерский клуб Петер провел 398 матчей, в которых пропустил 328 голов, 180 раз сохранил свои ворота сухими и даже отличился одним забитым мячом в Кубке УЕФА.

В составе «красных дьяволов» датчанин завоевал 15 трофеев:

  • Лига чемпионов
  • Чемпионат Англии (5)
  • Кубок Англии (3)
  • Суперкубок УЕФА
  • Суперкубок Англии (4)
  • Кубок футбольной лиги

Шмейхель провел в «МЮ» 8 сезонов (1991/92 – 1999/00).

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Петер Шмейхель в этот день Манчестер Юнайтед статистика Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Брондбю
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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