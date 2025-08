ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продал полузащитника бывшему тренеру Шахтера

Французский «Лион» официально объявил о подписании английского полузащитника «Ливерпуля» Тайлера Мортона.

Отмечается, что 22-летний футболист подписал с «ткачами» контракт, который будет действовать в течение 5 следующих сезонов.

По информации известного портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

Напомним, что нынешним главным тренером «Лиона» является бывший наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека.

В сезоне 2024/25 Тайлер Мортон провел 5 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей.

Ранее «Лион» официально объявил о продаже Жордана Верету.

Here too, you’ll never walk alone 🤝🔴🔵



#Morton2030 pic.twitter.com/TzlYWZLebV