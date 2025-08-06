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Англия
06 августа 2025, 18:42 | Обновлено 06 августа 2025, 19:39
643
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продал полузащитника бывшему тренеру Шахтера

Тайлер Мортон перешел к Паулу Фонсеке в «Лион»

06 августа 2025, 18:42 | Обновлено 06 августа 2025, 19:39
643
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продал полузащитника бывшему тренеру Шахтера
ФК Лион. Тайлер Мортон

Французский «Лион» официально объявил о подписании английского полузащитника «Ливерпуля» Тайлера Мортона.

Отмечается, что 22-летний футболист подписал с «ткачами» контракт, который будет действовать в течение 5 следующих сезонов.

По информации известного портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

Напомним, что нынешним главным тренером «Лиона» является бывший наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека.

В сезоне 2024/25 Тайлер Мортон провел 5 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей.

Ранее «Лион» официально объявил о продаже Жордана Верету.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Лион
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