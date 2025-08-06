ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продал полузащитника бывшему тренеру Шахтера
Тайлер Мортон перешел к Паулу Фонсеке в «Лион»
Французский «Лион» официально объявил о подписании английского полузащитника «Ливерпуля» Тайлера Мортона.
Отмечается, что 22-летний футболист подписал с «ткачами» контракт, который будет действовать в течение 5 следующих сезонов.
По информации известного портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.
Напомним, что нынешним главным тренером «Лиона» является бывший наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека.
В сезоне 2024/25 Тайлер Мортон провел 5 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей.
Ранее «Лион» официально объявил о продаже Жордана Верету.
Here too, you’ll never walk alone 🤝🔴🔵— Olympique Lyonnais 🇬🇧🇺🇸 (@OL_English) August 5, 2025
#Morton2030 pic.twitter.com/TzlYWZLebV
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