Челси продаст полузащитника в другой клуб АПЛ. Романо подтвердил

Английский полузащитник лондонского «Челси» Кирнан Дьюсбери-Холл вскоре перейдет в «Эвертон», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «ириски» заплатят за 26-летнего футболиста 25 миллионов фунтов стерлингов, но с учетом бонусов сумма сделки может увеличиться до 28-29 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне 2024/25 Кирнан Дьюсбери-Холл провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее «Челси» подписал защитника «Аякса» Йоррела Хато.

