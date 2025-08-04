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  4. Челси продаст полузащитника в другой клуб АПЛ. Романо подтвердил
Англия
04 августа 2025, 17:51 | Обновлено 04 августа 2025, 17:52
669
1

Челси продаст полузащитника в другой клуб АПЛ. Романо подтвердил

Кирнан Дьюсбери-Холл продолжит карьеру в «Эвертоне»

04 августа 2025, 17:51 | Обновлено 04 августа 2025, 17:52
669
1
Челси продаст полузащитника в другой клуб АПЛ. Романо подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Кирнан Дьюсбери-Холл

Английский полузащитник лондонского «Челси» Кирнан Дьюсбери-Холл вскоре перейдет в «Эвертон», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «ириски» заплатят за 26-летнего футболиста 25 миллионов фунтов стерлингов, но с учетом бонусов сумма сделки может увеличиться до 28-29 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне 2024/25 Кирнан Дьюсбери-Холл провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее «Челси» подписал защитника «Аякса» Йоррела Хато.

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Кирнан Дьюсбери-Холл Эвертон Челси трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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ivankondrat96
Ось і підсилення для Евертона. А то там тренер нервував, що трансферів нема
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