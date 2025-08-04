Челси продаст полузащитника в другой клуб АПЛ. Романо подтвердил
Кирнан Дьюсбери-Холл продолжит карьеру в «Эвертоне»
Английский полузащитник лондонского «Челси» Кирнан Дьюсбери-Холл вскоре перейдет в «Эвертон», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «ириски» заплатят за 26-летнего футболиста 25 миллионов фунтов стерлингов, но с учетом бонусов сумма сделки может увеличиться до 28-29 миллионов фунтов стерлингов.
В сезоне 2024/25 Кирнан Дьюсбери-Холл провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Ранее «Челси» подписал защитника «Аякса» Йоррела Хато.
🚨🔵 EXCL: Kiernan Dewsbury-Hall to Everton, here we go! Permanent deal agreed with Chelsea and player side.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2025
Understand fee is worth £25m fixed plus add-ons up to £28/29m total package.
KDH, Ugochukwu and Chukwuemeka are all leaving Chelsea on permanent deal. pic.twitter.com/MPcFgjAe0s
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