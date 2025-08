Сделано предложение. Ливерпуля готов отпустить многомиллионного игрока

Представитель чемпионата Саудовской Аравии, «Аль-Хиляль», сделал официальное предложение о трансфере 26-летнего нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «Аль-Хиляль» представил форварду свой проект на будущее и планы, связанные с уругвайцем.

В трансфере Дарвина лично заинтересован главный тренер команды Симоне Индзаги.

«Ливерпуль» дал разрешение футболисту на прямые переговоры с клубом «Аль-Хиляль» и его главным тренером Индзаги.

Следующий шаг «Аль-Хиляля» – официальное предложение «Ливерпулю».

За три года в английской команде Нуньес сыграл 143 матча во всех турнирах, отдав 26 ассистам и оформив 40 голов.

🚨🔵 Al Hilal have presented official proposal to Darwin Nunez in terms of contract details/salary. After project presented as revealed in last 48h, contract terms being discussed. Liverpool, waiting for official bid to follow soon. pic.twitter.com/HryvBtrEri

