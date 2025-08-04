Борнмут принял предложение по Забарному, но не от ПСЖ. Илья отреагировал
«Вишни» хотели продать футболиста в «Тоттенхэм»
Защитник сборной Украины и «Борнмута» Илья Забарный может вскоре покинуть клуб.
По информации испанских СМИ, «Борнмут» принял предложение от «Тоттенхэма» за трансфер игрока – 70 миллионов евро. Однако сам Илья выступил категорически против этого трансфера и даже не вел переговоры со «шпорами» по поводу личного контракта. В итоге трансфер полностью провалился.
Сейчас Илья уже одной ногой в Париже, о чем скоро будет объявлено официально.
В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.
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