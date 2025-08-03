Сидорчуку доверили сыграть. Вестерло обыграло Зюлте-Варегем
В Бельгии прошли матчи 2-го тура чемпионата Бельгии
2 августа состоялось три матча чемпионата Бельгии. «Вестерло» дома разобралось с «Зюлте-Варегемом».
Хозяева поля уже на 1-й минуте открыли счет – отличился Яу Гриффин.
На 11-й минуте Хосимар Алькосер удвоил преимущество «Вестерло».
Игроки Зюлте-Варегема еще до перерыва отыграли один гол, но во втором тайме все равно пропустили.
Украинец Сергей Сидорчук провел на поле несколько минут, потому что появился на 86-й минуте матча.
«Стандард» дома не смог переиграть «Дендер» – 1:1, а «Гент» минимально обыграл «Ла Лувьер» – 1:0.
Бельгия чемпионаты. 2-й тур
Вестерло – Зюлте-Варегем – 3:1
Голы: Графин, 1, Алькосер, 11, Сакамото, 82, – Эренбьерг, 30
Стандарт – Дендер – 1:1
Голы: Эккерт, 65, – Цвет, 85
Гент – Ла Лувьер – 1:0
Голы: Канга, 60
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