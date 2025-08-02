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  4. Сон Хын Мин – один из шести игроков Тоттенхэма с покером в матче АПЛ
Англия
02 августа 2025, 23:32 |
127
0

Сон Хын Мин – один из шести игроков Тоттенхэма с покером в матче АПЛ

Кто были остальные пять?

02 августа 2025, 23:32 |
127
0
Сон Хын Мин – один из шести игроков Тоттенхэма с покером в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

Сон Хын Мин сообщил, что покидает «Тоттенхэм».

Игрок из Южной Кореи вписал свое имя в историю «Тоттенхэма» как один из лучших бомбардиров клуба за всю историю.

Сон Хын Мин является одним из шести игроков команды, которые забивали 4 гола в одном матче АПЛ.

Игроки Тоттенхэма, которые забивали четыре гола в одном матче АПЛ

  • Юрген Клинсманн – 02.05.1998, 4 гола против Уимблдона
  • Димитар Бербатов – 29.12.2007, 4 гола против Рединга
  • Робби Кин – 26.09.2009, 4 гола против Бернли
  • Джермейн Дефо – 22.11.2009, 5 голов против Вигана
  • Гарри Кейн – 18.05.2017, 4 гола против Лестера
  • Сон Хын Мин – 20.09.2020, 4 гола против Саутгемптона
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Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Сон Хын Мин
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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