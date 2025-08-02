Англия02 августа 2025, 23:32 |
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Сон Хын Мин – один из шести игроков Тоттенхэма с покером в матче АПЛ
Кто были остальные пять?
02 августа 2025, 23:32 |
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Сон Хын Мин сообщил, что покидает «Тоттенхэм».
Игрок из Южной Кореи вписал свое имя в историю «Тоттенхэма» как один из лучших бомбардиров клуба за всю историю.
Сон Хын Мин является одним из шести игроков команды, которые забивали 4 гола в одном матче АПЛ.
Игроки Тоттенхэма, которые забивали четыре гола в одном матче АПЛ
- Юрген Клинсманн – 02.05.1998, 4 гола против Уимблдона
- Димитар Бербатов – 29.12.2007, 4 гола против Рединга
- Робби Кин – 26.09.2009, 4 гола против Бернли
- Джермейн Дефо – 22.11.2009, 5 голов против Вигана
- Гарри Кейн – 18.05.2017, 4 гола против Лестера
- Сон Хын Мин – 20.09.2020, 4 гола против Саутгемптона
Players with 4+ goals in a PL match for Tottenham: pic.twitter.com/G9YlJanPrk— StatMuse FC (@statmusefc) August 2, 2025
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