Сон Хын Мин – один из шести игроков Тоттенхэма с покером в матче АПЛ

Сон Хын Мин сообщил, что покидает «Тоттенхэм».

Игрок из Южной Кореи вписал свое имя в историю «Тоттенхэма» как один из лучших бомбардиров клуба за всю историю.

Сон Хын Мин является одним из шести игроков команды, которые забивали 4 гола в одном матче АПЛ.

Игроки Тоттенхэма, которые забивали четыре гола в одном матче АПЛ

Юрген Клинсманн – 02.05.1998, 4 гола против Уимблдона

Димитар Бербатов – 29.12.2007, 4 гола против Рединга

Робби Кин – 26.09.2009, 4 гола против Бернли

Джермейн Дефо – 22.11.2009, 5 голов против Вигана

Гарри Кейн – 18.05.2017, 4 гола против Лестера

Сон Хын Мин – 20.09.2020, 4 гола против Саутгемптона