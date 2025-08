Стародубцева потерпела поражение от 19-й ракетки в 1/16 финала Монреаля

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 83) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В третьем раунде украинка в двух сетах разгромно уступила представительнице Дании Кларе Таусон (WTA 19) за 1 час и 13 минут.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/16 финала

Клара Таусон (Дания) [16] – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:3, 6:0

Это была первая встреча соперниц.

Юлия впервые в карьере выступила на канадском тысячнике. Стародубцева в Монреале успела пройти Ван Яфань и Магдалену Френх.

Юлия также провела 13-й матч на соревнованиях категории WTA 1000 и боролась да 10-ю победу.

Таусон на старте Монреаля уничтожила Лючию Бронцетти – 6:1, 6:2. Ее следующей оппоненткой будет победительница противостояния Ева Лис – Ига Свентек.

