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  4. Выгрызла победу: Стародубцева вышла во второй раунд Монреаля за 3.5 часа
WTA
28 июля 2025, 21:35 | Обновлено 28 июля 2025, 21:43
1290
9

Выгрызла победу: Стародубцева вышла во второй раунд Монреаля за 3.5 часа

Юлия в трех напряженных сетах с камбеком переиграла Ван Яфань в 1/64 финала тысячника

28 июля 2025, 21:35 | Обновлено 28 июля 2025, 21:43
1290
9
Выгрызла победу: Стародубцева вышла во второй раунд Монреаля за 3.5 часа
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 73) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В первом раунде украинка в трех напряженных сетах переиграла представительницу Китая Ван Яфань (WTA 145) за 3 часа и 25 минут.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/64 финала

Ван Яфань (Китай) [Q] – Юлия Стародубцева (Украина) – 7:6 (8:6), 4:6, 4:6

В решающей партии Стародубцева проигрывала 1:4, но сумела взять пять геймов подряд и оформить победу.

Стародубцева провела второе очное противостояние против Ван. В 2023 году Юлия одолела китаянку в финале соревнований ITF W60 в Далласе.

Во втором круге канадского тысячника Стародубцева поборется против 21-й сеяной Магдалены Френх (Польша, WTA 25), которой неделей ранее проиграла на старте основной сетки пятисотника в Вашингтоне.

Юлия присоединилась к Элине Свитолиной, Марте Костюк и Даяне Ястремской, которые начнут выступления в Монреале с 1/32 финала.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Юлия Стародубцева Ван Яфань WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 9
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C.Пеклов
Молодець, таки проявила характер в кінцівці 2 сету,й особливо в 3 сеті,коли програвала 1-4, але змогла виграти 5 геймів поспіль!Удачі в наступному матчі!
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+6
Олег Мандрівник
С 1-4 взять сет и игру. Характер таки есть 
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+3
u6464u
заголовок в десятку, дійсно вигризла,боєць, от з підвищенням  майстерністі потрібно тренуватись мабуть більше.
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+2
mevast
Вигризла. Але говорити про перспективність гри язик не повертається.
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+2
vitaha33
Щоб наші відігрались з 1:4 а не навпаки - це дуже рідкісне явище. Молодець 
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+2
Pat_riot
Навіть не вигризла, а викатала 
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+1
introvert
Подивився хвилин п`ять цей теніс доісторичних часів, і виключив від гріха подалі. 
Тим, хто витримав всі три з хвостиком години, одночасно і респектую, і співчуваю.
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+1
Saltovka
Удобный соперник для Юлии.
Ответить
-1
Sashamar
"Игра была равна, играли два...". Порівняйте з матчем двох німкень, що проходив паралельно. Небо й земля, хоч там учасницям 75 років на двох. Перемогла більш молода
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-1
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