Выгрызла победу: Стародубцева вышла во второй раунд Монреаля за 3.5 часа

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 73) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В первом раунде украинка в трех напряженных сетах переиграла представительницу Китая Ван Яфань (WTA 145) за 3 часа и 25 минут.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/64 финала

Ван Яфань (Китай) [Q] – Юлия Стародубцева (Украина) – 7:6 (8:6), 4:6, 4:6

В решающей партии Стародубцева проигрывала 1:4, но сумела взять пять геймов подряд и оформить победу.

Стародубцева провела второе очное противостояние против Ван. В 2023 году Юлия одолела китаянку в финале соревнований ITF W60 в Далласе.

Во втором круге канадского тысячника Стародубцева поборется против 21-й сеяной Магдалены Френх (Польша, WTA 25), которой неделей ранее проиграла на старте основной сетки пятисотника в Вашингтоне.

Юлия присоединилась к Элине Свитолиной, Марте Костюк и Даяне Ястремской, которые начнут выступления в Монреале с 1/32 финала.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine