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  4. Ливерпуль сделал безумное предложение по Исааку. Есть ответ Ньюкасла
Англия
01 августа 2025, 15:07 |
1202
1

Ливерпуль сделал безумное предложение по Исааку. Есть ответ Ньюкасла

Мерсисайдцы готовы заплатить за шведа 120 миллионов фунтов

01 августа 2025, 15:07 |
1202
1
Ливерпуль сделал безумное предложение по Исааку. Есть ответ Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

«Ливерпуль» интересуется шведским нападающим «Ньюкасла» Александром Исаком, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, мерсисайдцы предложили «сорокам» 120 миллионов фунтов с учетом бонусов за трансфер 25-летнего футболиста, но получили отказ.

Отмечается, что «Ньюкасл», несмотря на желание игрока покинуть клуб, готов продать его только в том случае, если удастся найти ему замену.

В сезоне 2024/25 Александер Исак провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 27 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Александера Исака в 120 миллионов евро.

Ранее Александер Исак начал бойкотировать тренировки «Ньюкасла».

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Ливерпуль Ньюкасл трансферы Александер Исак трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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D. K.
Адміни хіба вони не Довбика хотіли? ану розпишіть 18 статей про це)))
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