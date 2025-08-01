Ливерпуль сделал безумное предложение по Исааку. Есть ответ Ньюкасла
Мерсисайдцы готовы заплатить за шведа 120 миллионов фунтов
«Ливерпуль» интересуется шведским нападающим «Ньюкасла» Александром Исаком, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, мерсисайдцы предложили «сорокам» 120 миллионов фунтов с учетом бонусов за трансфер 25-летнего футболиста, но получили отказ.
Отмечается, что «Ньюкасл», несмотря на желание игрока покинуть клуб, готов продать его только в том случае, если удастся найти ему замену.
В сезоне 2024/25 Александер Исак провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 27 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Александера Исака в 120 миллионов евро.
Ранее Александер Исак начал бойкотировать тренировки «Ньюкасла».
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