Ливерпуль сделал безумное предложение по Исааку. Есть ответ Ньюкасла

«Ливерпуль» интересуется шведским нападающим «Ньюкасла» Александром Исаком, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, мерсисайдцы предложили «сорокам» 120 миллионов фунтов с учетом бонусов за трансфер 25-летнего футболиста, но получили отказ.

Отмечается, что «Ньюкасл», несмотря на желание игрока покинуть клуб, готов продать его только в том случае, если удастся найти ему замену.

В сезоне 2024/25 Александер Исак провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 27 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Александера Исака в 120 миллионов евро.

Ранее Александер Исак начал бойкотировать тренировки «Ньюкасла».