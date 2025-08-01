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  4. ВИДЕО. Упала, поднялась, добежала. Костюк оформила лучший виннер сезона
WTA
01 августа 2025, 12:11 |
878
0

ВИДЕО. Упала, поднялась, добежала. Костюк оформила лучший виннер сезона

31 июля Марта в трех сетах переиграла представительницу Австралии Дарью Касаткину

01 августа 2025, 12:11 |
878
0
ВИДЕО. Упала, поднялась, добежала. Костюк оформила лучший виннер сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

31 июля вторая ракетка Украины Марта Костюк переиграла представительницу Австралии Дарью Касаткину в матче 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале.

Украинка победила оппонентку со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), вырвав итоговую победу на тай-брейке третьего сета. На тай-брейке Костюк оформила лучший виннер сезона в женском Туре, как минимум по мнению многих болельщиков.

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После грамотной атаки Касаткиной Костюк упала, когда отбивала удар с бекхенда, но все же перекинула мяч на сторону Дарьи, сделав свечу. В этот момент Марта упала, однако успела подняться и продолжила защищаться – Касаткина, очевидно, ошиблась, пробив в ту же сторону, где была Костюк.

Далее Дарья у сетки все же перенаправила мяч в противоположную часть корта. И тут и случился решающий удар – Костюк успела добежать и пробила с форхенда на вылет!

ВИДЕО. Упала, поднялась, добежала. Костюк оформила лучший виннер сезона

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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