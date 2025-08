31 июля вторая ракетка Украины Марта Костюк переиграла представительницу Австралии Дарью Касаткину в матче 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале.

Украинка победила оппонентку со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), вырвав итоговую победу на тай-брейке третьего сета. На тай-брейке Костюк оформила лучший виннер сезона в женском Туре, как минимум по мнению многих болельщиков.

После грамотной атаки Касаткиной Костюк упала, когда отбивала удар с бекхенда, но все же перекинула мяч на сторону Дарьи, сделав свечу. В этот момент Марта упала, однако успела подняться и продолжила защищаться – Касаткина, очевидно, ошиблась, пробив в ту же сторону, где была Костюк.

Далее Дарья у сетки все же перенаправила мяч в противоположную часть корта. И тут и случился решающий удар – Костюк успела добежать и пробила с форхенда на вылет!

ВИДЕО. Упала, поднялась, добежала. Костюк оформила лучший виннер сезона

MARTA KOSTYUK ARE YOU FREAKING KIDDING ME. WINNER OF THE YEAR pic.twitter.com/IYgVXprwl0