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Товарищеские матчи
Арсенал
31.07.2025 14:30 – FT 0 : 1
Тоттенхэм
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Англия
31 июля 2025, 16:38 |
370
1

Все решил привоз и гол с центра поля. Арсенал в Азии проиграл Тоттенхэму

Матч завершился со счетом 1:0

31 июля 2025, 16:38 |
370
1
Все решил привоз и гол с центра поля. Арсенал в Азии проиграл Тоттенхэму
Getty Images/Global Images Ukraine

31 июля состоялся товарищеский матч между командами Арсенал и Тоттенхэм.

Поединок прошел на стадионе Кай Так Спортс Парк в Гонконге. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Тоттенгема.

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Судьбу матча решил гол полузащитника шпор Папы Матара Сарра с центра поля, забитый на 45-й минуте после ошибки защитника Майлза Льюиса Скелли, конкурента украинца Александра Зинченко, который потерял мяч, и вратаря Давида Раи, который слишком далеко вышел из ворот и позволил забросить мяч себе за воротник.

Что касается самого Александра Зинченко, то украинский защитник вышел на поле на 77-й минуте, заменив как раз Майлза Льюиса Скелли.

Товарищеские матчи. 31 июля

Арсенал – Тоттенхэм – 0:1

Гол: Сарр, 45

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Тоттенхэм товарищеские матчи Арсенал Лондон Александр Зинченко Арсенал - Тоттенхэм Пап Матар Сарр Майлз Льюис-Скелли
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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jugulator
Фол був на Скеллі. Тому це не привоз.
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