Все решил привоз и гол с центра поля. Арсенал в Азии проиграл Тоттенхэму

31 июля состоялся товарищеский матч между командами Арсенал и Тоттенхэм.

Поединок прошел на стадионе Кай Так Спортс Парк в Гонконге. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Тоттенгема.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Судьбу матча решил гол полузащитника шпор Папы Матара Сарра с центра поля, забитый на 45-й минуте после ошибки защитника Майлза Льюиса Скелли, конкурента украинца Александра Зинченко, который потерял мяч, и вратаря Давида Раи, который слишком далеко вышел из ворот и позволил забросить мяч себе за воротник.

Что касается самого Александра Зинченко, то украинский защитник вышел на поле на 77-й минуте, заменив как раз Майлза Льюиса Скелли.

Товарищеские матчи. 31 июля

Арсенал – Тоттенхэм – 0:1

Гол: Сарр, 45

Thank you for the brilliant support in Hong Kong, Gooners. pic.twitter.com/3P0Ap3RfF4