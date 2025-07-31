Все решил привоз и гол с центра поля. Арсенал в Азии проиграл Тоттенхэму
Матч завершился со счетом 1:0
31 июля состоялся товарищеский матч между командами Арсенал и Тоттенхэм.
Поединок прошел на стадионе Кай Так Спортс Парк в Гонконге. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Тоттенгема.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Судьбу матча решил гол полузащитника шпор Папы Матара Сарра с центра поля, забитый на 45-й минуте после ошибки защитника Майлза Льюиса Скелли, конкурента украинца Александра Зинченко, который потерял мяч, и вратаря Давида Раи, который слишком далеко вышел из ворот и позволил забросить мяч себе за воротник.
Что касается самого Александра Зинченко, то украинский защитник вышел на поле на 77-й минуте, заменив как раз Майлза Льюиса Скелли.
Товарищеские матчи. 31 июля
Арсенал – Тоттенхэм – 0:1
Гол: Сарр, 45
Thank you for the brilliant support in Hong Kong, Gooners. pic.twitter.com/3P0Ap3RfF4— Arsenal (@Arsenal) July 31, 2025
A win in Hong Kong for the Europa League Champions 😛 pic.twitter.com/OCzTGcmNbS— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 31, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пафос в гостях переиграл Маккаби Тель-Авив и вышел в 3-й раунд отбора
Клуб из Ковалевки прекратил сотрудничество с румынским защитником