Арсенал – Тоттенхэм. Зинченко – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игра начнется в 14:30 по Киеву
31 июля состоится товарищеский матч между командами Арсенал и Тоттенхэм.
Поединок пройдет на Стадионе Кай Так Спортс Парк в Гонконге. Время начала встречи – 14:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский защитник канониров Александр Зинченко начнет матч на лавке для запасных.
Арсенал – Тоттенхэм. Зинченко – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Арсенала.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua. Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Закрепить начатое в стамбульском поединке
Виктор Грачев считает, что «Бешикташ» не сможет забить «горнякам» даже 1 гол