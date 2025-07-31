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Арсенал
31.07.2025 14:30 - : -
Тоттенхэм
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Англия
31 июля 2025, 13:51 | Обновлено 31 июля 2025, 13:52
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Арсенал – Тоттенхэм. Зинченко – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра начнется в 14:30 по Киеву

31 июля 2025, 13:51 | Обновлено 31 июля 2025, 13:52
102
0
Арсенал – Тоттенхэм. Зинченко – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

31 июля состоится товарищеский матч между командами Арсенал и Тоттенхэм.

Поединок пройдет на Стадионе Кай Так Спортс Парк в Гонконге. Время начала встречи – 14:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник канониров Александр Зинченко начнет матч на лавке для запасных.

Арсенал – Тоттенхэм. Зинченко – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Арсенала.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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