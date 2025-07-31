31 июля состоится товарищеский матч между командами Арсенал и Тоттенхэм.

Поединок пройдет на Стадионе Кай Так Спортс Парк в Гонконге. Время начала встречи – 14:30 по Киеву.

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Украинский защитник канониров Александр Зинченко начнет матч на лавке для запасных.

Арсенал – Тоттенхэм. Зинченко – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Арсенала.

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