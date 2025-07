Два провальных трансфера Челси принесли клубу 96 млн фунтов

Лондонский «Челси» заработал на продаже своих двух игроков (Жоау Феликса и Нони Мадуэке) 95.7 млн фунтов.

Англичанин был куплен другой командой из Лондона, «Арсеналом», за 52 млн, а португалец – «Аль-Насром» за 43.7 млн.

Если не учитывать зарплаты игроков и другие бонусы, то «пенсионеры» заработали чистыми почти 30 млн фунтов. На покупку Феликса «Челси» заплатил мадридскому «Атлетико» 36 млн, а на трансфер Мадуэке – нидерландскому «ПСВ» 30 млн.

Нони в составе «пенсионеров» принял участие в 92 матчах, забил 20 голов и отдал 9 результативных передач. Что касается Жоау, то он провел за лондонскую команду 40 поединков, отметившись 11 забитыми мячами и 2 ассистами.

