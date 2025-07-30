ФОТО. 10-летний футболист трагически умер: футбольная Англия в трауре
Трагические новости из Чарльтона
«Чарльтон Атлетик» сообщил о трагической смерти 10-летнего игрока академии Итана Аде-Одувале.
Клуб из Чемпионшипа выразил соболезнования в соцсетях, назвав Итана любимцем команды U10 и подчеркнув, что его улыбка, энергия и любовь к футболу навсегда останутся в памяти академии.
В заявлении на официальном сайте говорится, что Итан был примером для всех юных игроков — с уважением к партнёрам и искренней страстью к игре.
Руководитель академии Том Пелл и председатель клуба Гэвин Картер выразили глубокое сочувствие родителям — Адеоле и Эстер — и попросили уважать приватность семьи.
Соболезнования также выразили клубы Английской футбольной лиги, включая «Ипсвич Таун», «Блэкберн Роверс», «Лутон Таун», «Порт Вейл» и «Нортгемптон Таун».
«Покойся с миром, Итан», — написали они.
We are devastated to learn of the tragic passing of Ethan Ade-Oduwale, a cherished member of our academy’s U10s team.— Charlton Athletic FC (@CAFCofficial) July 29, 2025
Rest in peace, Ethan ❤️
#cafc
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