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30 июля 2025, 00:20 |
339
0

ФОТО. 10-летний футболист трагически умер: футбольная Англия в трауре

Трагические новости из Чарльтона

30 июля 2025, 00:20 |
339
0
ФОТО. 10-летний футболист трагически умер: футбольная Англия в трауре
X. Итан Аде-Одувале

«Чарльтон Атлетик» сообщил о трагической смерти 10-летнего игрока академии Итана Аде-Одувале.

Клуб из Чемпионшипа выразил соболезнования в соцсетях, назвав Итана любимцем команды U10 и подчеркнув, что его улыбка, энергия и любовь к футболу навсегда останутся в памяти академии.

В заявлении на официальном сайте говорится, что Итан был примером для всех юных игроков — с уважением к партнёрам и искренней страстью к игре.

Руководитель академии Том Пелл и председатель клуба Гэвин Картер выразили глубокое сочувствие родителям — Адеоле и Эстер — и попросили уважать приватность семьи.

Соболезнования также выразили клубы Английской футбольной лиги, включая «Ипсвич Таун», «Блэкберн Роверс», «Лутон Таун», «Порт Вейл» и «Нортгемптон Таун».

«Покойся с миром, Итан», — написали они.

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фото смерть Чарльтон Чемпионшип
Максим Лапченко Источник: talkSPORT
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