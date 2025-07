ФОТО. 10-летний футболист трагически умер: футбольная Англия в трауре

«Чарльтон Атлетик» сообщил о трагической смерти 10-летнего игрока академии Итана Аде-Одувале.

Клуб из Чемпионшипа выразил соболезнования в соцсетях, назвав Итана любимцем команды U10 и подчеркнув, что его улыбка, энергия и любовь к футболу навсегда останутся в памяти академии.

В заявлении на официальном сайте говорится, что Итан был примером для всех юных игроков — с уважением к партнёрам и искренней страстью к игре.

Руководитель академии Том Пелл и председатель клуба Гэвин Картер выразили глубокое сочувствие родителям — Адеоле и Эстер — и попросили уважать приватность семьи.

Соболезнования также выразили клубы Английской футбольной лиги, включая «Ипсвич Таун», «Блэкберн Роверс», «Лутон Таун», «Порт Вейл» и «Нортгемптон Таун».

«Покойся с миром, Итан», — написали они.

