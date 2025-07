Лондонский Арсенал подписал сына экс-чемпиона мира по боксу

Кингстон Хей, сын бывшего чемпиона мира по боксу Дэвида Хея, присоединился к академии лондонского футбольного клуба «Арсенал».

Отмечается, что парень поразил тренеров команды своими навыками на поле и умением прислушиваться к советам старших.

Сейчас он будет выступать за «Арсенал» U-13.

Сезон Английской Премьер-лиги 2024/25 взрослая команда «Арсенала» под руководством Микеля Артеты завершила на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 74 очка в 38 матчах чемпионата Англии, что дает им право сыграть в Лиге чемпионов в следующей кампании.

🥊 David Haye was a cruiserweight and heavyweight world champion in boxing, and now his children are making names for themselves in other sports:



🎾 Cassius Haye - Junior international tennis player

⚽ Kingston Haye - Arsenal academy football player pic.twitter.com/bab3H8aFGY