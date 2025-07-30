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Англия
30 июля 2025, 23:29 |
416
0

Лондонский Арсенал подписал сына экс-чемпиона мира по боксу

Кингстон Хэй присоединился к академии «канониров»

30 июля 2025, 23:29 |
416
0
Лондонский Арсенал подписал сына экс-чемпиона мира по боксу
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Кингстон Хей, сын бывшего чемпиона мира по боксу Дэвида Хея, присоединился к академии лондонского футбольного клуба «Арсенал».

Отмечается, что парень поразил тренеров команды своими навыками на поле и умением прислушиваться к советам старших.

Сейчас он будет выступать за «Арсенал» U-13.

Сезон Английской Премьер-лиги 2024/25 взрослая команда «Арсенала» под руководством Микеля Артеты завершила на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 74 очка в 38 матчах чемпионата Англии, что дает им право сыграть в Лиге чемпионов в следующей кампании.

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Дэвид Хэй Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Вус Источник: GiveMeSport
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