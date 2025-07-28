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  4. Динамо получило официальное предложение от известного клуба по Михавку
Украина. Премьер лига
28 июля 2025, 21:23 |
1478
3

Динамо получило официальное предложение от известного клуба по Михавку

Футболистом заинтересовался «Марсель»

28 июля 2025, 21:23 |
1478
3
Динамо получило официальное предложение от известного клуба по Михавку
ФК Динамо. Тарас Михавко

Французский гранд заинтересовался 20-летним защитником «Динамо» и сборной Украины Тарасом Михавко.

По информации украинского журналиста Виктора Вацко, на футболиста нацелился французский «Марсель», который уже успел сделать киевлянам официальное предложение за игрока – 15 миллионов евро. Ответ от «Динамо» пока не поступал.

Михавко провел в прошлом сезоне 39 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи. Ранее сообщалось, что португальский «Порту» готов выложить за Михавка 20 миллионов евро.

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Дмитрий Олейник Источник: Вацко Live
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Комментарии 3
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odessa-mama
Отже, нова сага! На цей раз вже про Михавка... Журналюги без хліба не залишаться !
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+2
Vitason
Что-то мне с трудом верится!!15-20 млн.извините ребята,но такие суммы пока что рано печатать.Как минимум нужно попасть в лигу чемпионов и выступить там достойно, тогда более менее реально будет выглядеть,а так это похоже что Суркис финансирует подобного рода слухи , чтобы набить цену, очень рано ещё писать такие новости!!!
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+1
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