Англия17 января 2026, 16:02 | Обновлено 17 января 2026, 16:04
177
0
ВИДЕО. Как Мбемо открыл счет в дерби Манчестера
«Манкунианцы» вышли вперед благодаря точному удару вингера
17 января 2026, 16:02 | Обновлено 17 января 2026, 16:04
177
0
Камерунский вингер Бриан Мбемо вывел «Манчестер Юнайтед» вперед в матче с «Манчестер Сити».
Дерби Манчестера принимает стадион «Олд Траффорд». Поединок АПЛ стартовал в 14:30 по киевскому времени.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 67-й минуте Бриан Мбемо своим точным ударом открыл счет в матче. Для него этот гол стал уже седьмым в Английской Премьер-лиге этого сезона. В первом тайме камерунец также забивал, но его гол был отменен.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 января 2026, 15:06 0
Владислав Ванат забил два мяча в ворота «Эспаньола»
Футбол | 17 января 2026, 08:37 0
Украинский тренер – об уходе Глеба Корниенко из «Карпат»
Футбол | 16.01.2026, 17:55
Футбол | 17.01.2026, 13:21
Бокс | 17.01.2026, 08:20
Комментарии 0
Популярные новости
16.01.2026, 08:52 6
16.01.2026, 09:21 14
16.01.2026, 15:47 2
17.01.2026, 00:03 57
15.01.2026, 23:00 5
Биатлон
16.01.2026, 14:23 37