Камерунский вингер Бриан Мбемо вывел «Манчестер Юнайтед» вперед в матче с «Манчестер Сити».

Дерби Манчестера принимает стадион «Олд Траффорд». Поединок АПЛ стартовал в 14:30 по киевскому времени.

На 67-й минуте Бриан Мбемо своим точным ударом открыл счет в матче. Для него этот гол стал уже седьмым в Английской Премьер-лиге этого сезона. В первом тайме камерунец также забивал, но его гол был отменен.

❗️ ВИДЕО. Как Мбемо открыл счет в дерби Манчестера