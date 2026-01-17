Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
17 января 2026, 16:02 | Обновлено 17 января 2026, 16:04
177
0

ВИДЕО. Как Мбемо открыл счет в дерби Манчестера

«Манкунианцы» вышли вперед благодаря точному удару вингера

Getty Images/Global Images Ukraine. Бриан Мбемо

Камерунский вингер Бриан Мбемо вывел «Манчестер Юнайтед» вперед в матче с «Манчестер Сити».

Дерби Манчестера принимает стадион «Олд Траффорд». Поединок АПЛ стартовал в 14:30 по киевскому времени.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 67-й минуте Бриан Мбемо своим точным ударом открыл счет в матче. Для него этот гол стал уже седьмым в Английской Премьер-лиге этого сезона. В первом тайме камерунец также забивал, но его гол был отменен.

❗️ ВИДЕО. Как Мбемо открыл счет в дерби Манчестера

Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига видео голов и обзор Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити Бриан Мбемо
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
