Англия
С Ярмолюком. Стали известны стартовые составы на матч Челси – Брентфорд

Поединок 22-го тура АПЛ стартует в 17:00 по киевскому времени

С Ярмолюком. Стали известны стартовые составы на матч Челси – Брентфорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе на матч с «Челси».

Поединок пройдет на стадионе «Стемфорд Бридж» в Лондоне. Его начало запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд на предстоящее противостояние.

«Брентфорд» с 33 баллами располагается на пятом месте турнирной таблицы. «Челси» с 31 пунктом занимает восьмую позицию.

Стартовые составы на матч Челси – Брентфорд:

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Брентфорд Челси - Брентфорд Егор Ярмолюк стартовые составы
