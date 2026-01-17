Англия17 января 2026, 15:55 |
82
0
С Ярмолюком. Стали известны стартовые составы на матч Челси – Брентфорд
Поединок 22-го тура АПЛ стартует в 17:00 по киевскому времени
17 января 2026, 15:55 |
82
0
Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе на матч с «Челси».
Поединок пройдет на стадионе «Стемфорд Бридж» в Лондоне. Его начало запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд на предстоящее противостояние.
«Брентфорд» с 33 баллами располагается на пятом месте турнирной таблицы. «Челси» с 31 пунктом занимает восьмую позицию.
Стартовые составы на матч Челси – Брентфорд:
