С Ярмолюком. Стали известны стартовые составы на матч Челси – Брентфорд

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе на матч с «Челси».

Поединок пройдет на стадионе «Стемфорд Бридж» в Лондоне. Его начало запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд на предстоящее противостояние.

«Брентфорд» с 33 баллами располагается на пятом месте турнирной таблицы. «Челси» с 31 пунктом занимает восьмую позицию.

Стартовые составы на матч Челси – Брентфорд: