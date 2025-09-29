Гвардиола отказался делать трансфер одного из лучших игроков мира

Мадридский «Реал» выразил желание купить лидера «Манчестер Сити» Родри.

Однако, по информации El Nacional, наставник «горожан» Пеп Гвардиола отказал «Реалу» в возможном трансфере полузащитника, подчеркнув, что тот является неотъемлемой частью его проекта. Несмотря на серьезный интерес со стороны мадридского клуба, Гвардиола заявил: «Родри не продается».

Родри, обладатель «Золотого мяча» 2024 года, является ключевой фигурой в «Манчестер Сити». В этом сезоне он провел пять матчей.

Ранее сообщалось, что английский «Манчестер Сити» нацелился на трансфер звездного вингера «Барселоны». «Горожане» готовы предложить 275 миллионов евро.