Гвардиола отказался делать трансфер одного из лучших игроков мира
Родри заинтересовал «Реал»
Мадридский «Реал» выразил желание купить лидера «Манчестер Сити» Родри.
Однако, по информации El Nacional, наставник «горожан» Пеп Гвардиола отказал «Реалу» в возможном трансфере полузащитника, подчеркнув, что тот является неотъемлемой частью его проекта. Несмотря на серьезный интерес со стороны мадридского клуба, Гвардиола заявил: «Родри не продается».
Родри, обладатель «Золотого мяча» 2024 года, является ключевой фигурой в «Манчестер Сити». В этом сезоне он провел пять матчей.
Ранее сообщалось, что английский «Манчестер Сити» нацелился на трансфер звездного вингера «Барселоны». «Горожане» готовы предложить 275 миллионов евро.
