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Чемпионат Бельгии
Антверпен
25.07.2025 21:45 – FT 1 : 1
Юнион Сент-Жилуаз
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Бельгия
25 июля 2025, 23:45 |
37
0

Антверпен и Юнион Сен-Жилуаз сыграли вничью в первом туре

Результативными ударами отметились Янссен и Флоруц

25 июля 2025, 23:45 |
37
0
Антверпен и Юнион Сен-Жилуаз сыграли вничью в первом туре
Getty Images/Global Images Ukraine.

25 июля состоялся матч первого тура чемпионата Бельгии, в котором сошлись «Антверпен» и «Юнион Сен-Жилуаз». Команды не сумели определить сильнейшего, поединок завершился со счетом 1:1.

На 36-й минуте нидерландский нападающий Винсент Янссен открыл счет и вывел хозяев вперед. Во втором тайме гости восстановили паритет благодаря австрийцу Раулю Флоруцу.

Стоит отметить, что на 23-й минуте «Юнион Сен-Жилуаз» мог забить первым, но Дэвид Промис не реализовал пенальти. Это противостояние стало первым в сезоне 2025/26 в Бельгии, остальные клубы свои поединки сыграют 26 и 27 июля.

Чемпионат Бельгии, 1-й тур. 25 июля

Антверпен – Юнион Сен-Жилуаз – 1:1

Голы: Янссен, 36 – Флоруц, 68

Нереализованный пенальти: Промис, 23

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Антверпен Юнион Сен-Жилуаз чемпионат Бельгии по футболу Винсент Янссен
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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