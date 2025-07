Антверпен и Юнион Сен-Жилуаз сыграли вничью в первом туре

25 июля состоялся матч первого тура чемпионата Бельгии, в котором сошлись «Антверпен» и «Юнион Сен-Жилуаз». Команды не сумели определить сильнейшего, поединок завершился со счетом 1:1.

На 36-й минуте нидерландский нападающий Винсент Янссен открыл счет и вывел хозяев вперед. Во втором тайме гости восстановили паритет благодаря австрийцу Раулю Флоруцу.

Стоит отметить, что на 23-й минуте «Юнион Сен-Жилуаз» мог забить первым, но Дэвид Промис не реализовал пенальти. Это противостояние стало первым в сезоне 2025/26 в Бельгии, остальные клубы свои поединки сыграют 26 и 27 июля.

Чемпионат Бельгии, 1-й тур. 25 июля

Антверпен – Юнион Сен-Жилуаз – 1:1

Голы: Янссен, 36 – Флоруц, 68

Нереализованный пенальти: Промис, 23

'36 I GOOALLLLLL! Janssen trapt vanop zo'n 20 meter een vrije trap knap in de hoek! 🐂🎯 🔴 1-0 🟡 pic.twitter.com/MZw53BfjbE

⏱️ 67' FIRST GOAL FOR RAAAAUUUL! 🔴 1-1 🟡 #ANTUSG pic.twitter.com/NaCMr3FJfV

A solid second half earns us a point on MD1. ✊ pic.twitter.com/Z3Pw9ujXRA