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  4. Предложили 67,5 млн евро. Чемпион Англии согласился перейти в Баварию
Англия
25 июля 2025, 19:21 |
830
0

Предложили 67,5 млн евро. Чемпион Англии согласился перейти в Баварию

Луис Диас намерен покинуть «Ливерпуль» и продолжить карьеру в чемпионате Германии

25 июля 2025, 19:21 |
830
0
Предложили 67,5 млн евро. Чемпион Англии согласился перейти в Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

Вингер английского «Ливерпуля» и сборной Колумбии Луис Диас принял решение продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.

28-летний футболист провел успешные переговоры с мюнхенской «Баварией» и договорился об условиях личного контракта. Колумбиец планирует подписать соглашение до 2029 года.

Главным препятствие для трансфера остается позиция «мерсисайдцев», которые отклонили два предыдущих предложения. Авторитетный журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что мюнхенский клуб улучшил финансовые условия и теперь готов отдать 67,5 млн евро.

Диас надеется, что чемпионы Англии примут предложение от «Баварии» и он сможет перебраться в немецкий чемпионат.

В прошлом сезоне вингер провел 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал восемь результативных передач. Контракт Луиса с «Ливерпулем» истекает в июне 2027 года, а его ориентировочная стоимость составляет 70 млн евро.

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Николай Титюк Источник: Флориан Плеттенберг
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