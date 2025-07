Предложили 67,5 млн евро. Чемпион Англии согласился перейти в Баварию

Вингер английского «Ливерпуля» и сборной Колумбии Луис Диас принял решение продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.

28-летний футболист провел успешные переговоры с мюнхенской «Баварией» и договорился об условиях личного контракта. Колумбиец планирует подписать соглашение до 2029 года.

Главным препятствие для трансфера остается позиция «мерсисайдцев», которые отклонили два предыдущих предложения. Авторитетный журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что мюнхенский клуб улучшил финансовые условия и теперь готов отдать 67,5 млн евро.

Диас надеется, что чемпионы Англии примут предложение от «Баварии» и он сможет перебраться в немецкий чемпионат.

В прошлом сезоне вингер провел 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал восемь результативных передач. Контракт Луиса с «Ливерпулем» истекает в июне 2027 года, а его ориентировочная стоимость составляет 70 млн евро.

🚨🔴 EXCL | FC Bayern have submitted their new offer to Liverpool for Luis #Diaz worth more than €67.5 million.



Talks between the clubs are ongoing. As reported, Díaz wants to join Bayern and is waiting for an agreement between the clubs. He can sign a contract running at least… pic.twitter.com/5V8IrNzfj7