Кого из легендарных нападающих Холанд превзошел по голам в свои 25 лет?
Учтена статистика как на клубном, так и на международном уровнях
Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд за свою профессиональную карьеру отличился 301 забитым мячом в 372 матчах.
В свои 25 лет норвежец имеет большее количество голов, чем многие легендарные нападающие за всю свою игровую карьеру.
Список легендарных игроков атаки, которых Холанд превзошел по голам
- Марко ван Бастен – 299
- Деннис Бергкамп – 298
- Фернандо Торрес – 295
- Бобби Чарльтон – 294
- Давид Трезеге – 292
- Майкл Оуэн – 283
- Диего Марадона – 194
- Эрик Кантона – 185
По итогам сезона 2024/25 Эрлинг принял участие в 48 матчах, в которых забил 34 гола и отдал 5 ассистов. Норвежец вместе с «горожанами» в прошлом сезоне завоевали только один трофей – Суперкубок Англии.
😳⚽️ Erling Haaland, at just 25-years old, has outscored all these legends of the game:— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 25, 2025
🇫🇷 Eric Cantona: 185 goals
🇦🇷 Diego Maradona: 194 goals
🏴 Michael Owen: 283 goals
🇫🇷 David Trezeguet: 90 goals
🏴 Bobby Charlton: 294 goals
🇪🇸 Fernando Torres: 295 goals
🇳🇱 Dennis Bergkamp:… pic.twitter.com/MRNkS82aqD
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