Кого из легендарных нападающих Холанд превзошел по голам в свои 25 лет?

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд за свою профессиональную карьеру отличился 301 забитым мячом в 372 матчах.

В свои 25 лет норвежец имеет большее количество голов, чем многие легендарные нападающие за всю свою игровую карьеру.

Список легендарных игроков атаки, которых Холанд превзошел по голам

Марко ван Бастен – 299

Деннис Бергкамп – 298

Фернандо Торрес – 295

Бобби Чарльтон – 294

Давид Трезеге – 292

Майкл Оуэн – 283

Диего Марадона – 194

Эрик Кантона – 185

По итогам сезона 2024/25 Эрлинг принял участие в 48 матчах, в которых забил 34 гола и отдал 5 ассистов. Норвежец вместе с «горожанами» в прошлом сезоне завоевали только один трофей – Суперкубок Англии.