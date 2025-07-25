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  4. Кого из легендарных нападающих Холанд превзошел по голам в свои 25 лет?
Англия
25 июля 2025, 14:47 |
281
1

Кого из легендарных нападающих Холанд превзошел по голам в свои 25 лет?

Учтена статистика как на клубном, так и на международном уровнях

25 июля 2025, 14:47 |
281
1
Кого из легендарных нападающих Холанд превзошел по голам в свои 25 лет?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ерлинг Холанд

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд за свою профессиональную карьеру отличился 301 забитым мячом в 372 матчах.

В свои 25 лет норвежец имеет большее количество голов, чем многие легендарные нападающие за всю свою игровую карьеру.

Список легендарных игроков атаки, которых Холанд превзошел по голам

  • Марко ван Бастен – 299
  • Деннис Бергкамп – 298
  • Фернандо Торрес – 295
  • Бобби Чарльтон – 294
  • Давид Трезеге – 292
  • Майкл Оуэн – 283
  • Диего Марадона – 194
  • Эрик Кантона – 185

По итогам сезона 2024/25 Эрлинг принял участие в 48 матчах, в которых забил 34 гола и отдал 5 ассистов. Норвежец вместе с «горожанами» в прошлом сезоне завоевали только один трофей – Суперкубок Англии.

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бомбардиры статистика Эрлинг Холанд Эрик Кантона Диего Марадона Майкл Оуэн Давид Трезеге Бобби Чарльтон Фернандо Торрес Деннис Бергкамп Марко ван Бастен
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Комментарии 1
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Victor673256ua
У Холанда попереду ще багато звершень та титулів. Головне, щоб травм не було
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