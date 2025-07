Кого из легендарных нападающих Холанд превзошел по голам в свои 25 лет?

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд за свою профессиональную карьеру отличился 301 забитым мячом в 372 матчах.

В свои 25 лет норвежец имеет большее количество голов, чем многие легендарные нападающие за всю свою игровую карьеру.

Список легендарных игроков атаки, которых Холанд превзошел по голам

По итогам сезона 2024/25 Эрлинг принял участие в 48 матчах, в которых забил 34 гола и отдал 5 ассистов. Норвежец вместе с «горожанами» в прошлом сезоне завоевали только один трофей – Суперкубок Англии.

😳⚽️ Erling Haaland, at just 25-years old, has outscored all these legends of the game:



🇫🇷 Eric Cantona: 185 goals

🇦🇷 Diego Maradona: 194 goals

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Michael Owen: 283 goals

🇫🇷 David Trezeguet: 90 goals

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Bobby Charlton: 294 goals

🇪🇸 Fernando Torres: 295 goals

🇳🇱 Dennis Bergkamp:… pic.twitter.com/MRNkS82aqD