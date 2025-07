Сарина Вигман стала рекордсменкой международных турниров

В первом полуфинальном матче женского чемпионата Европы сборная Англии победила сборную Италии в дополнительное время со счетом 2:1.

Матч запомнился интересными статистическими достижениями.

Англия стала третьей европейской сборной, которая трижды подряд достигла финала международного турнира (чемпионат мира или Европы) после Германии (3) и Норвегии (5). Также женская английская команда стала первой среди всех сборных Англии, кому покорилось данное достижение.

На 119-й минуте матча Хлоя Келли забила самый поздний гол в истории женских чемпионатов Европы.

Сарина Вигман победила со своими командами (Нидерланды, Англия) во всех своих полуфиналах (5/5) на крупных турнирах (чемпионаты мира и Европы). Она стала первым тренером в истории (среди женских и мужских сборных), которая вывела свои команды в финал международных соревнований пять раз подряд.

Sarina Wiegman has now reached 5 consecutive international finals as a manager 🐐 pic.twitter.com/efUrwfW6eC — Football on TNT Sports (@footballontnt) July 22, 2025

5 - Sarina Wiegman is the first-ever men's or women's manager to reach five major international tournament finals in a row:



UEFA Women's Euro 2017 🏆

FIFA Women's World Cup 2019 🥈

UEFA Women's Euro 2022 🏆

FIFA Women's World Cup 2023 🥈

UEFA Women's Euro 2025 ❔



Boss. pic.twitter.com/Xo44G4oBNN — OptaJohan (@OptaJohan) July 22, 2025

119 - In the 119th minute, England's Chloe Kelly has scored the latest goal in UEFA Women's EURO history. Heroine. pic.twitter.com/TD9tqaF9FV — OptaJoe (@OptaJoe) July 22, 2025