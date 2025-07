Камбек не удался: Костюк уступила Радукану на старте турнира в Вашингтоне

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 27) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне, столице США.

В первом раунде украинка в двух сетах потерпела поражение от представительницы Великобритании Эммы Радукану (WTA 46) за 1 час и 56 минут.

WTA 500 Вашингтон. Хард, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) [7] – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:7 (4:7), 4:6

Во второй партии Костюк проигрывала 1:4 с брейком, но сумела сравнять счет. К сожалению, после 4:4 Марта отдала два гейме подряд.

Это была четвертая встреча соперниц. Костюк во второй раз уступила Эмме.

Костюк проиграла шестой матч подряд. В последний раз она побеждала 11 мая в 1/16 финала тысячника в Риме, когда справилась с Лейлой Фернандес.

Марта оставалась единственной украинкой в основной сетке Вашингтоне. Днем ранее пятисотник покинула Юлия Стародубцева, которая вначале прошла квалификацию, а затем уступила Магдалене Френх.

Rising to the occasion 🔥@EmmaRaducanu knocks out No.7 seed Kostyuk, 7-6(4), 6-4 to reach the second round. #MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/HMpApN8VbU