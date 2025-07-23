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  4. Камбек не удался: Костюк уступила Радукану на старте турнира в Вашингтоне
WTA
23 июля 2025, 00:40 | Обновлено 23 июля 2025, 00:56
711
18

Камбек не удался: Костюк уступила Радукану на старте турнира в Вашингтоне

Марта проиграла Эмма в первом раунде соревнований WTA 500 в столице США

23 июля 2025, 00:40 | Обновлено 23 июля 2025, 00:56
711
18
Камбек не удался: Костюк уступила Радукану на старте турнира в Вашингтоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 27) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне, столице США.

В первом раунде украинка в двух сетах потерпела поражение от представительницы Великобритании Эммы Радукану (WTA 46) за 1 час и 56 минут.

WTA 500 Вашингтон. Хард, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) [7] – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:7 (4:7), 4:6

Во второй партии Костюк проигрывала 1:4 с брейком, но сумела сравнять счет. К сожалению, после 4:4 Марта отдала два гейме подряд.

Это была четвертая встреча соперниц. Костюк во второй раз уступила Эмме.

Костюк проиграла шестой матч подряд. В последний раз она побеждала 11 мая в 1/16 финала тысячника в Риме, когда справилась с Лейлой Фернандес.

Марта оставалась единственной украинкой в основной сетке Вашингтоне. Днем ранее пятисотник покинула Юлия Стародубцева, которая вначале прошла квалификацию, а затем уступила Магдалене Френх.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 18
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introvert
Чудова ілюстрація того, чим відрізняється вольова спортсменка від безвольної. Марта більшу частину часу (принаймні у першому сеті, який я дивився повністю) грала не гірше від Емми, діяла цікавіше та різнобічніше, за рахунок чого перегравала опонентку. Якщо згадати визначення тенісу як "шахів у русі" - косплеїла Іванчука проти Каспарова, беручи креативом. Але на ключових м`ячах Радукану збирала волю в кулак і практично виключала невимушені помилки, Марта ж, навпаки, традиційно втрачала контроль над собою. Знову ж таки, повністю підтверджуючи паралель з Василем Михайловичем. Але наша шахова легенда людина старої закалки і продукт совка, тож має значно більше виправдань, ніж представниця "нової генерації". Яка за визначенням має бути безстрашною і прогресивною.
Скільки разів ми вже бачили це шоу безвідповідальності у виконанні Марти - а віз і нині там.
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+5
Ondu
Вытащили нашу звезду с курорта,пришлось вместо загара играть ехать. Скрипя зубами приехала на турнир. Ни подготовки,ни желания, с постоянным выражением лица,что ей все кругом обязаны, еле еле передвигалась по корту,в середине первого сета уже даже ходить не могла,сбив дыхание ( как никак на морях тренировок нет ). Успешно проиграв в двух сетах не особо сильной Радукану ( имхо нынешняя Радукану мягко говоря проходимый соперник ) поехала дальше на курорты отдыхать и интервью раздавать. А если серьезно это был в принципе последний матч Костюк,который я смотрел.Хватит.
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+5
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Disiny7
Страждання бідосі тривають. 
Звісно, приємніше  подорожувати яхтою, чи влаштовувати вечірки у Лондоні, або отримувати гроші за рекламні контракти, але ж ти наразі спортсменка, і теніс є головною справою твого життя. Щоб і надалі викладати фотки до соц.мереж, потрібно, хоч інколи, перемагати. Раніше не було досвіду, але був талант і характер. Наразі досвіду багато, але бажання відсутнє зовсім. Сліпий вже бачить, що нема зовсім ніякого прогресу, але ж не Мартуля. Жени ти під три чорти ту Заневську, може ще не запізно…
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+4
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Vadym@2216@2413
Де камбек? Я щось пропустив? А це певно в сні вам наснився камбек, але його матч Костюк перервав.
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+4
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mevast
Деградує Марта як у фізичних так і в ігрових кондиціях. Надіятись в цьому сезоні на неї нічого.
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+3
roman75zpr
Марта превратилась в пузера!
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+2
Vlad Holl
Шостий стартовий матч підряд програє. ЧЄМПІЙОНКА ! А що по цьому каже падружка Сандра ? 
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0
Ivan456
Щось Вашингтон для наших могучих тенісисток завершився ще швидше ніж минулоріч. А Марті уже потрібно негайно реабілітовуватись, якщо вона, звісно, цього прагне.
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0
Олег Мандрівник
Смотрел игру. Марта не хотела играть, она больше позировала.
Хотя иногда удавались удары, закрутки и обманки, но как мне показалось её цель была попозировать. Правда в концовке это сыграло злую шутку - она выглядела вообще никакая, такое продать будет сложно 
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0
pawa
Шостий, млять, лузстрік! Це ще треба зуміти й добре постаратися, аби зробити таке видатне "досягнення"!
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0
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Vadym@2216@2413
Ось, що мене бентежить, так це чи будуть аналітики спиртяри давати якусь статистику українських тенісисток по сезону, поки не пізно це ще виправити, бо потім все вже буде зроблено і сказано.
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0
Neptun
Хіба могло бути інакше? 
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0
Froys
Красуня Емма Радукану❤️🇬🇧 вітання переможниці, всім шанувальникам і закоханим в неї! 🎉
Звісно і Марту жаль втрачати, краще б дівчата зустрілись у фіналі. Але бажаємо відновлення українці і вдачі на наступних турнірах, а в Вашингтоні далі вболіваємо за чарівну британку!
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-5
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