Камбек не удался: Костюк уступила Радукану на старте турнира в Вашингтоне
Марта проиграла Эмма в первом раунде соревнований WTA 500 в столице США
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 27) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне, столице США.
В первом раунде украинка в двух сетах потерпела поражение от представительницы Великобритании Эммы Радукану (WTA 46) за 1 час и 56 минут.
WTA 500 Вашингтон. Хард, 1/16 финала
Марта Костюк (Украина) [7] – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:7 (4:7), 4:6
Во второй партии Костюк проигрывала 1:4 с брейком, но сумела сравнять счет. К сожалению, после 4:4 Марта отдала два гейме подряд.
Это была четвертая встреча соперниц. Костюк во второй раз уступила Эмме.
Костюк проиграла шестой матч подряд. В последний раз она побеждала 11 мая в 1/16 финала тысячника в Риме, когда справилась с Лейлой Фернандес.
Марта оставалась единственной украинкой в основной сетке Вашингтоне. Днем ранее пятисотник покинула Юлия Стародубцева, которая вначале прошла квалификацию, а затем уступила Магдалене Френх.
Rising to the occasion 🔥@EmmaRaducanu knocks out No.7 seed Kostyuk, 7-6(4), 6-4 to reach the second round. #MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/HMpApN8VbU— wta (@WTA) July 22, 2025
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Испанский теннисист написал сообщение на платформе X
Скільки разів ми вже бачили це шоу безвідповідальності у виконанні Марти - а віз і нині там.
Звісно, приємніше подорожувати яхтою, чи влаштовувати вечірки у Лондоні, або отримувати гроші за рекламні контракти, але ж ти наразі спортсменка, і теніс є головною справою твого життя. Щоб і надалі викладати фотки до соц.мереж, потрібно, хоч інколи, перемагати. Раніше не було досвіду, але був талант і характер. Наразі досвіду багато, але бажання відсутнє зовсім. Сліпий вже бачить, що нема зовсім ніякого прогресу, але ж не Мартуля. Жени ти під три чорти ту Заневську, може ще не запізно…
Хотя иногда удавались удары, закрутки и обманки, но как мне показалось её цель была попозировать. Правда в концовке это сыграло злую шутку - она выглядела вообще никакая, такое продать будет сложно
Звісно і Марту жаль втрачати, краще б дівчата зустрілись у фіналі. Але бажаємо відновлення українці і вдачі на наступних турнірах, а в Вашингтоні далі вболіваємо за чарівну британку!