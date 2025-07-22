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Лига конференций
22 июля 2025, 23:41 | Обновлено 23 июля 2025, 00:38
52
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Санта-Колома

24 июля в 20:00 состоится матч второго раунда квалификации Лиги конференций

22 июля 2025, 23:41 | Обновлено 23 июля 2025, 00:38
52
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Санта-Колома
Коллаж Sport.ua

В четверг, 24 июля, состоится матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором встретятся «Полесье» и «Санта-Колома».

Встречу примет «Футбол Татран Арена» в словацком Прешове. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра между командами состоится 31 июля в Андорре.

Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги конференций, где встретится с побежденным в паре «Мидтьюлланд» (Дания) – «Хиберниан» (Шотландия).

Полесье – Санта-Колома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Київстар ТБ.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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