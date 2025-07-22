Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Санта-Колома
24 июля в 20:00 состоится матч второго раунда квалификации Лиги конференций
В четверг, 24 июля, состоится матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором встретятся «Полесье» и «Санта-Колома».
Встречу примет «Футбол Татран Арена» в словацком Прешове. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ответная игра между командами состоится 31 июля в Андорре.
Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги конференций, где встретится с побежденным в паре «Мидтьюлланд» (Дания) – «Хиберниан» (Шотландия).
Полесье – Санта-Колома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Київстар ТБ.
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