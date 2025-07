Ліверпуль – 15-й. Список клубів АПЛ та їхніх найдорожчих абонементів

Портал The Athletic опубликовал список клубов Английской Премьер-лиги и их самых дорогих абонементов на домашние матчи сезона.

Лидером рейтинга стал «Фулхэм», сезонный абонемент которого стоит 3084 фунта.

На втором и третьем местах расположились команды из Лондона: «Тоттенхэм» (£2223) и «Арсенал» (£1726).

В топ-5 также вошли: «Вест Хэм» (£1720) и «Манчестер Сити» (£1600).

Среди клубов «большой шестерки» АПЛ вне пятерки лидеров оказались: «Манчестер Юнайтед» (7-е место, £1121), «Челси» (8-е, £1095) и действующий чемпион – «Ливерпуль» (15-е, £904).

The Premier League returns next month and stadiums are expected to be full for another season.



But how do ticket prices compare?



📈 Highest and lowest

🥶 Any clubs frozen prices?

💰 Ticket revenue importance

📲 Issues with digital tickets

👀 Minimum usage policies



🔗… pic.twitter.com/EkVmxiLXSU