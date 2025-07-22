«Будет очень трудно». Экс-игрок Динамо – о украинском нападающем
Тарас Михалик высказался о Владиславе Супряге
Экс-игрок киевского «Динамо» и сорной Украины Тарас Михалик высказался о нападающем «бело-синих» Владиславе Супряге:
– Зато в заявке есть вечно молодой и перспективный украинский Месси Супряга. Нам стоит ждать чуда от Владислава в новом сезоне? Уже даже в контрольном матче парень забил, прорвало! Может, и в официальных матчах молчанку прервет.
– Разговаривали как-то на днях с Олегом Шелаевым и как раз о Супряге вспомнили. Дай Бог, чтобы он снова играл так, как раньше, когда забивал и все о нем говорили. Желаю ему только самого лучшего, но закрепиться в составе ему будет очень трудно.
Ранее сообщалось о том, что экс-игрок сборной Украины назвал игрока «Динамо», которому нужно уйти.
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