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  4. «Будет очень трудно». Экс-игрок Динамо – о украинском нападающем
Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 23:38 |
303
0

«Будет очень трудно». Экс-игрок Динамо – о украинском нападающем

Тарас Михалик высказался о Владиславе Супряге

22 июля 2025, 23:38 |
303
0
«Будет очень трудно». Экс-игрок Динамо – о украинском нападающем
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Супряга

Экс-игрок киевского «Динамо» и сорной Украины Тарас Михалик высказался о нападающем «бело-синих» Владиславе Супряге:

– Зато в заявке есть вечно молодой и перспективный украинский Месси Супряга. Нам стоит ждать чуда от Владислава в новом сезоне? Уже даже в контрольном матче парень забил, прорвало! Может, и в официальных матчах молчанку прервет.

– Разговаривали как-то на днях с Олегом Шелаевым и как раз о Супряге вспомнили. Дай Бог, чтобы он снова играл так, как раньше, когда забивал и все о нем говорили. Желаю ему только самого лучшего, но закрепиться в составе ему будет очень трудно.

Ранее сообщалось о том, что экс-игрок сборной Украины назвал игрока «Динамо», которому нужно уйти.

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Тарас Михалик Динамо Киев Владислав Супряга
Даниил Кирияка Источник: Украинский футбол
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