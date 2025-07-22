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  4. Экс-игрок сборной Украины назвал игрока Динамо, которому нужно уйти
Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 14:29 |
469
1

Экс-игрок сборной Украины назвал игрока Динамо, которому нужно уйти

Тарас Михалик считает, что Матвею Пономаренко нужно попробовать себя в аренде

22 июля 2025, 14:29 |
469
1
Экс-игрок сборной Украины назвал игрока Динамо, которому нужно уйти
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко

Экс-игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Тарас Михалик считает, что форварду столичного клуба Матвею Пономаренко стоит отправиться в аренду:

– Накануне появилась официальная заявка Динамо на матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, и в ней почему-то не нашлось места Пономаренко и Рубчинскому. Означает ли это, что Матвею и Валентину нет места в составе в новом сезоне? Об их травмах информации не было.

– И Валик, и Матвей мне нравятся как игроки. Пономаренко с годами становится лучше, и ему нужно играть, а если он будет выходить только на подстраховку, на замену, то ему будет трудно и дальше прогрессировать. На мой взгляд, Пономаренко нужно было уйти куда-нибудь в аренду, поиграть сезон в какой-нибудь команде из УПЛ, даже средняке, например, не обязательно уезжать за границу. Может, его не отпустили летом в аренду, а может, и сам не захотел...

Почему Пономаренко и Рубчинский не попали в заявку, я не знаю. Шовковскому виднее, он же все видит изнутри. Вероятно, рассчитывает на самый сильный на данный конкретный момент состав.

Ранее сообщалось о том, что ккраинский футболист признался, почему решил продлить контракт с «Динамо».

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Даниил Кирияка Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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ViAn
Матвій Пономаренко є в заявці на цей матч. Але поки все складається так, що йому дійсно треба йти в оренду. Особливо якщо Ванат залишиться ще на сезон.
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