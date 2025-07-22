Экс-игрок сборной Украины назвал игрока Динамо, которому нужно уйти

Экс-игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Тарас Михалик считает, что форварду столичного клуба Матвею Пономаренко стоит отправиться в аренду:

– Накануне появилась официальная заявка Динамо на матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов , и в ней почему-то не нашлось места Пономаренко и Рубчинскому. Означает ли это, что Матвею и Валентину нет места в составе в новом сезоне? Об их травмах информации не было.

– И Валик, и Матвей мне нравятся как игроки. Пономаренко с годами становится лучше, и ему нужно играть, а если он будет выходить только на подстраховку, на замену, то ему будет трудно и дальше прогрессировать. На мой взгляд, Пономаренко нужно было уйти куда-нибудь в аренду, поиграть сезон в какой-нибудь команде из УПЛ, даже средняке, например, не обязательно уезжать за границу. Может, его не отпустили летом в аренду, а может, и сам не захотел...

Почему Пономаренко и Рубчинский не попали в заявку, я не знаю. Шовковскому виднее, он же все видит изнутри. Вероятно, рассчитывает на самый сильный на данный конкретный момент состав.

Ранее сообщалось о том, что ккраинский футболист признался, почему решил продлить контракт с «Динамо».