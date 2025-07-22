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Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 12:44 |
774
1

Украинский футболист признался, почему решил продлить контракт с Динамо

Александр Караваев уверен, что еще сможет помочь киевскому клубу и в чемпионате, и в еврокубках

22 июля 2025, 12:44 |
774
1
Украинский футболист признался, почему решил продлить контракт с Динамо
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев прокомментировал свое пребывание в составе чемпионов Украины, а также назвал причину, по которой решил продлить контракт с «бело-синими»:

– Зимой и весной много разговоров было о том, что твой контракт заканчивается. Однако ты подписал новое соглашение с «Динамо». Что было решающим фактором в твоем решении?

– Да много факторов было. Во-первых, клуб предложил контракт. Многие говорят: «А вот, 33, это большой возраст для Динамо». Однако в клубе так не считают, потому что видят, как я работаю. Плюс, я пообщался с семьей. Еще большое значение имели слова Андрея Ярмоленко и Виталия Буяльского. Они – легенды «Динамо». И, конечно, от президента клуба я услышал слова поддержки. В совокупности эти факторы привели к тому, что я не сомневался в своем решении продлить контракт.

Я уже давно в команде и сам понимаю, что еще могу быть полезным для нее. Если бы я понимал, что не дотягиваю до уровня «Динамо», не даю и не смогу давать результат, то сказал бы: «Извините, но я не дотягиваю и буду что-нибудь другое пробовать». Но на данном этапе я понимаю, что у меня много сил, энергии и желания помогать «бело-синим» становиться чемпионами, как в прошлом сезоне. И сейчас есть большая возможность попасть в Лигу чемпионов, – рассказал Караваев.

Защитник присоединился к киевскому клубу в июле 2019 года, когда перешел из луганской «Зари». В прошлом сезоне 33-летний Караваев провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативных передачи.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александр Караваев
Николай Титюк Источник: Football.ua
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