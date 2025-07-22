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Англия
22 июля 2025, 21:35 | Обновлено 22 июля 2025, 21:36
256
0

Ровно 23 года назад Фердинанд стал игроком Манчестер Юнайтед

Сумма трансфера на тот момент составляла 46 млн евро

22 июля 2025, 21:35 | Обновлено 22 июля 2025, 21:36
256
0
Ровно 23 года назад Фердинанд стал игроком Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

23 года назад английский защитник Рио Фердинанд официально был представлен как игрок «Манчестер Юнайтед».

22 июля 2002 года Фердинанд перешел из «Лидса» в состав «красных дьяволов» за 46 миллионов евро.

За клуб из Манчестера Рио сыграл 455 матчей, в которых забил 8 голов, отдал 8 результативных передач и получил 18 трофеев:

  • Лига чемпионов
  • Чемпионат Англии (6)
  • Кубок Англии
  • Суперкубок Англии (6)
  • Кубок футбольной лиги (3)
  • Клубный чемпионат мира

В составе «красных дьяволов» англичанин провел 12 сезонов (2002/03 – 2013/14).

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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