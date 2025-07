Ровно 23 года назад Фердинанд стал игроком Манчестер Юнайтед

23 года назад английский защитник Рио Фердинанд официально был представлен как игрок «Манчестер Юнайтед».

22 июля 2002 года Фердинанд перешел из «Лидса» в состав «красных дьяволов» за 46 миллионов евро.

За клуб из Манчестера Рио сыграл 455 матчей, в которых забил 8 голов, отдал 8 результативных передач и получил 18 трофеев:

В составе «красных дьяволов» англичанин провел 12 сезонов (2002/03 – 2013/14).

ON THIS DAY: In 2002, Manchester United signed Rio Ferdinand for £30m from Leeds United.



He played 455 games and won 14 trophies during his 12 seasons with the club.



