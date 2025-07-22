Ровно 23 года назад Фердинанд стал игроком Манчестер Юнайтед

23 года назад английский защитник Рио Фердинанд официально был представлен как игрок «Манчестер Юнайтед».

22 июля 2002 года Фердинанд перешел из «Лидса» в состав «красных дьяволов» за 46 миллионов евро.

За клуб из Манчестера Рио сыграл 455 матчей, в которых забил 8 голов, отдал 8 результативных передач и получил 18 трофеев:

Лига чемпионов

Чемпионат Англии (6)

Кубок Англии

Суперкубок Англии (6)

Кубок футбольной лиги (3)

Клубный чемпионат мира

В составе «красных дьяволов» англичанин провел 12 сезонов (2002/03 – 2013/14).