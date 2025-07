90 миллионов евро. Романо назвал форварда, которого подпишет Ливерпуль

Французский нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Уго Экитике вскоре перейдет в английский «Ливерпуль», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, мерсисайдцы заплатят за 23-летнего футболиста 90 миллионов евро. Еще 5 миллионов евро прописаны в соглашении как возможные бонусы.

Сам игрок подпишет с клубом 6-летний контракт.

В сезоне 2024/25 Уго Экитике провел 48 матчей на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 12 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» интересуется форвардом «Ньюкасла» Александром Исаком.

